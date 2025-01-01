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Фил Воронин. Проверка материала
Билеты от 800₽
Киноафиша Фил Воронин. Проверка материала

Фил Воронин. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Фил Воронин: Звезда комедии на сцене

Приглашаем вас на спектакль с участием Фила Воронина, яркого комика и победителя первого сезона шоу «Comedy Баттл». Его остроумие и харизма завоевали сердца зрителей, и теперь он готов поделиться своим талантом на сцене.

Кто такой Фил Воронин?

Фил Воронин — это не просто комик, а настоящая звезда. Он стал известен благодаря участию в телепроектах «Comedy Баттл» и «Stand Up» на телеканале ТНТ, а также в шоу «Прожарка» на ТНТ4. Его смелые шутки и уникальный стиль привлекают внимание аудитории.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль обещает быть насыщенным и динамичным. Фил расскажет о своих смешных жизненных ситуациях и поделится наблюдениями о современном обществе. Не упустите возможность увидеть его живое выступление, полное искренности и юмора.

Интересные факты

  • Фил Воронин начал свою карьеру в комедии в 2010 году.
  • Его выступления отличаются оригинальными шутками и актуальными темами.
  • Фил активно участвует в благотворительных проектах, поддерживая молодежные инициативы.

Не пропустите возможность увидеть Фила Воронина в действии — это будет незабываемый вечер, полный смеха и хорошего настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 800 ₽

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