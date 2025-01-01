Спектакль ФиксиШоу: Спасатели времени

Спектакль «Спасатели времени»: Фиксики ждут вас в Москве!

Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядели фиксики, если бы вышли с экрана? В спектакле «Спасатели времени» герои вашего любимого сериала Симка, Нолик и Файер предстанут именно такими, какими вы их представляете! И они приглашают зрителей поиграть!

Уменьшаем зал и начинаем веселье!

Как же фиксики могут пригласить зрителей поучаствовать в игре, если они такие маленькие? Всё очень просто! В этом спектакле фиксики уменьшают зал, и скучать не придётся ни маленьким, ни большим — каждый гость становится полноправным участником!

Интерактив и веселье для всей семьи

Интересный и познавательный сюжет легко воспринимается благодаря коротким диалогам. Действия героев постоянно дополняются веселым интерактивом: музыкальными играми, танцами, общением со всем залом и дружным распеванием хитовых фиксипелок!

Эффектное появление героев

Фиксики появятся эффектно! Нолик пролетит над залом на самолете и уменьшит зрителей и ДимДимыча, чтобы познакомиться с каждым малышом в отдельности. Но не всё так просто — в игру вмешивается незваный гость. Компьютерный Бот угрожает навсегда остановить самые главные часы в мире!

Вместе победим зло!

Как же наши герои смогут одолеть его приспешников: Ржавчину, Пыль и Короткое Замыкание? Для этого им понадобится помощь малышей и их родителей, чтобы спасти время и превратить вирус в полезную программу!

Полезная информация для зрителей

Познавательный сюжет легко запомнится детям, а герои с голосами и лицами мультперсонажей перенесут ребят в любимый мультфильм. Спектакль будет интересен не только детям, но и родителям, которые смогут убедиться, что всё происходит по-настоящему.

Важно отметить, что дети до 4 лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым, без предоставления отдельного места! Если вашему ребенку исполнилось четыре года, ему потребуется отдельный билет.