ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза
Билеты от 1050₽
Киноафиша ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза

Спектакль ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1050₽

О спектакле

Премьера! Фикси-шоу по мотивам популярного сериала

Скоро вас ждет запоминающееся событие - вы сможете увидеть абсолютно новый лицензионный спектакль по мотивам сериала «Фиксики». Зрителей ожидает премьера Фикси-шоу с новыми героями, которых так долго ждали: на сцену выйдет весь класс фиксиков, а также впервые – Мася и Папус!

Увлекательный сюжет и знакомые герои

Новый сюжет полон интриг и сюрпризов. Главный секрет новогоднего праздника под угрозой! У Деда Мороза есть волшебный прибор, который может материализовать любое желание. Однако вредный Смайл похитил основную деталь этого прибора, стремясь занять место Деда Мороза как верховного чудотворца.

Фиксикам предстоит разбудить спящего волшебника, который был усыпан Ленью, нежеланием действовать, с помощью противной Жадности. Но не беспокойтесь! У фиксиков всегда есть план, а помощь зрительного зала им точно не помешает!

Сказочная предновогодняя история

Фикси-шоу предлагает новую, сказочную историю, в которой фиксики встретятся с врагами людей: Ленью, Жадностью и Страхом. Naзон будет наполнен известными фиксипелками, интерактивными играми с надувным реквизитом и загадками для всей аудитории.

Дети не только смогут весело провести время, но и почувствуют свою важность. Каждый маленький зритель может внести свой голос в помощь фиксикам! Это делает поход на фиксишоу настоящим праздником для всей семьи!

Полезная информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Рекомендуемый возраст - для детей от 4 до 12 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно, сидя на коленках у взрослых. Дети до 14 лет допускаются в зрительный зал только в сопровождении взрослых.

Не забудьте приобрести фирменный новогодний подарок, который состоит из сладких и полезных позиций: брендированная упаковка, 250 г вкусных конфет, игрушка-лабиринт, карандаш-трансформер и много других сюрпризов. Получить подарок можно в фойе до и после начала каждого сеанса, но будьте в курсе - тираж ограничен!

Купить билет на спектакль ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1690 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
от 1990 ₽
27 декабря суббота
19:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 1690 ₽
28 декабря воскресенье
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1050 ₽

Фотографии

ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза ФиксиШоу: Разбуди Деда Мороза

