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Фикси-шоу
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Спектакль Фикси-шоу

Новогодняя программа по мотивам популярного анимационного сериала 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Фикси-шоу»: Погружение в мир «Фиксиков»

Приглашаем вас и ваших детей на уникальное представление — «Фикси-шоу»! Это единственное лицензионное шоу бренда «Фиксики», которое поразит вас красочными декорациями и яркими персонажами. Уникальность этого спектакля заключается в его интерактивности: каждый ребёнок становится активным участником, а не просто зрителем.

Необычное погружение

«Фикси-шоу» оборудовано сверхреалистичными ростовыми куклами и зажигательными фиксипелками, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Даже самые скромные малыши уже через 10 минут не могут усидеть на месте и с удовольствием включаются в процесс!

Сюрпризы на каждом шагу

Это представление полнo неожиданных сюрпризов и увлекательных заданий. Дети смогут не только наблюдать за приключениями любимых героев, но и участвовать в них, что делает «Фикси-шоу» идеальным выбором для семейного отдыха.

Информация для зрителей

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции! «Фикси-шоу» подходит для детей старше 3 лет. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Убедитесь, что ваши места забронированы заранее, чтобы не пропустить это яркое событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Фикси-шоу Фикси-шоу Фикси-шоу Фикси-шоу

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