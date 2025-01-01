Спектакль Фикси-шоу

«Фикси-шоу»: Погружение в мир «Фиксиков»

Приглашаем вас и ваших детей на уникальное представление — «Фикси-шоу»! Это единственное лицензионное шоу бренда «Фиксики», которое поразит вас красочными декорациями и яркими персонажами. Уникальность этого спектакля заключается в его интерактивности: каждый ребёнок становится активным участником, а не просто зрителем.

Необычное погружение

«Фикси-шоу» оборудовано сверхреалистичными ростовыми куклами и зажигательными фиксипелками, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Даже самые скромные малыши уже через 10 минут не могут усидеть на месте и с удовольствием включаются в процесс!

Сюрпризы на каждом шагу

Это представление полнo неожиданных сюрпризов и увлекательных заданий. Дети смогут не только наблюдать за приключениями любимых героев, но и участвовать в них, что делает «Фикси-шоу» идеальным выбором для семейного отдыха.

Информация для зрителей

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции! «Фикси-шоу» подходит для детей старше 3 лет. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах. Убедитесь, что ваши места забронированы заранее, чтобы не пропустить это яркое событие!