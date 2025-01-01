Фиги. 20 лет альбому «На грани!»

Большой концерт группы «Фиги» в клубе 16 тонн Арбат

Юбилей культового альбома «На грани» станет настоящим подарком для поклонников московских панк-романтиков. Концерт пройдет в духе 2000-х, возвращая незабываемую атмосферу тех лет.

Музыкальная программа

На концерте будут исполнены все песни с юбилейного альбома, а также самые популярные хиты группы. Живое исполнение и харизматичное выступление музыкантов обещают создать энергичную и запоминающуюся атмосферу.

Забавные факты

Группа «Фиги», образованная в начале 2000-х, успела завоевать сердца молодежи своими мелодиями и текстами, наполненными романтикой и сарказмом. «На грани» стал одним из знаковых альбомов в их карьере, поскольку именно он открыл группe двери в мир большого музыкального шоу.

Не пропустите

Если вы хотите окунуться в атмосферу живой музыки, ностальгировать по незабываемым моментам и просто расслабиться — этот концерт точно для вас. Присоединяйтесь к празднику музыки и эмоций!