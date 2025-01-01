Меню
Фигаро
Киноафиша Фигаро

Спектакль Фигаро

6+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О спектакле

Комедия в танце: новый спектакль Андрея Петрова

На протяжении более двух столетий комедии Пьера Бомарше продолжают вдохновлять композиторов и хореографов. Особое внимание уделяют, конечно, «Женитьбе Фигаро», результатом чего стали миниатюрные одноактные балеты. Новый спектакль, предложенный хореографом Андреем Петровым, представляет собой интересный эксперимент.

В этом спектакле сойдутся музыкальные гении Дж. Россини и В. А. Моцарта. Первый акт, основанный на сюжете «Севильского цирюльника», рассказывает о любви Графа Альмавивы и Розины, завершающейся помолвкой. Второй акт черпает вдохновение из «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро», погружая зрителя в перипетии отношений Фигаро и Сюзанны.

Театральный язык классической хореографии

Спектакль объединяет пленительную музыку, яркие игры солистов и забавные положения, предлагая зрителям жизнеутверждающее и смешное зрелище с элементами лирики. Оживить происходящее на сцене поможет Симфонический оркестр радио «Орфей», который создаст уникальную атмосферу для этого яркого театрального события.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль

