Fidel Alejandro & International Quintet
Fidel Alejandro & International Quintet

Fidel Alejandro & International Quintet

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уже скоро: уникальный музыкальный вечер с Фиделем Алехандро

Коллектив под руководством кубинца Фиделя Алехандро представит программу, где переплетаются элементы джаза, world music и современной латинской музыки. Вы сможете насладиться как традиционными кубинскими и афро-карибскими мелодиями, так и популярными хитами.

О Фиделе Алехандро

Фидель Алехандро (Fidel Alejandro Veitia Hechavarria) — профессиональный барабанщик и перкуссионист, создатель успешного проекта «Veitia ABC», посвященного афро-кубинскому джазу. Играл вместе с такими знаковыми представителями кубинского джаза, как Сезар Лопес, Бобби Каркассис и Майкл Эррера.

Творческий путь в России

Перебравшись в Россию, Фидель построил успешную карьеру. Он стал одним из участников группы «Фрукты», резидента популярной телепрограммы «Вечерний Ургант», и работал с множеством известных артистов, включая Луиса Фонси, Лев Трофимова и Полину Гагарину. Его разнообразный опыт включает сотрудничество с такими звездами, как Тимати, Димаш и Ёлка.

Состав коллектива

Состав коллектива будет объявлен ближе к дате выступления, что добавляет интриги к этому музыкальному вечеру.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события, погрузившись в атмосферу уникального музыкального фундамента от кубинского художника!

Декабрь
16 декабря вторник
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

