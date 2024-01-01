Фейковая правда: выставка о реальности и симуляции

Фиджитал-галерея «Охра» в сотрудничестве с экосистемой «Артократия» представляют проект «Фейковая правда». Эта выставка погружает зрителя в мир, где границы между правдой и вымыслом стёрты.

Искусство в эпоху пост-правды

Современные цифровые технологии обладают удивительной способностью смешивать реальность и симуляцию. Если несколько лет назад фото или видео воспринимались как неоспоримое доказательство, сегодня это уже не так однозначно. Вопрос о том, какую природу имеет искусство в такую эпоху, становится особенно актуальным: что мы понимаем под «правдой» в условиях, когда её симуляция становится привычной?

Исследование цифровых технологий

Выставка предлагает посетителям исследовать, как цифровые технологии позволяют бесконечно редактировать изображения, менять углы зрения и предлагать разные версии действительности. Каждый экспонат — это не просто картинка, а возможность задуматься: на что мы готовы полагаться, если даже это может оказаться подделкой?

Приходите и узнайте, какое общество формируется на пересечении правды и её фальшивых версий. Выставка «Фейковая правда» задает важные вопросы и дает возможность переосмыслить свои взгляды на окружающий мир.