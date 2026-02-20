Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фейерверки джаза
Киноафиша Фейерверки джаза

Фейерверки джаза

6+
Возраст 6+

О концерте

Фейерверки джаза: концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра

Вы любите джаз? Тогда вам точно стоит посетить концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра, который пройдет в филармонии имени Пономаренко в Краснодаре.

Захватывающая программа

В программе концерта представлены самые яркие и запоминающиеся произведения джазовой классики. Зрителей ожидает впечатляющее исполнение мастеров своего дела, обладающих высоким уровнем virtuosity.

Творческая атмосфера

Концерт обещает создать уникальную атмосферу, в которой классические джазовые мелодии переплетутся с современными звучаниями. Это отличная возможность насладиться музыкой вживую и узнать больше о популярной культуре джаза.

Почему стоит прийти

Такое событие привлечет как опытных ценителей музыки, так и новичков, только начиная знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться живым выступлением и стать частью музыкального события!

Приходите на концерт, и позвольте музыке окунуть вас в мир джаза. Мы ждем вас в филармонии имени Пономаренко в Краснодаре!

Купить билет на концерт Фейерверки джаза

Помощь с билетами
В других городах
Май
22 мая пятница
20:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

В ближайшие дни

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
16+
Хип-хоп
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
18 сентября в 19:00 Кроп Arena
от 3000 ₽
Андрей Бебуришвили. «Новое и лучшее»
18+
Юмор
Андрей Бебуришвили. «Новое и лучшее»
28 марта в 17:00 Центральный концертный зал
от 3400 ₽
Арсен Шахунц
6+
Эстрада
Арсен Шахунц
20 мая в 19:00 Центральный концертный зал
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше