Фея на колесиках
Фея на колесиках

Спектакль Фея на колесиках

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Детский музыкальный спектакль «Фея на колесиках» в Живом театре

В Живом театре состоится спектакль «Фея на колесиках», который перенесет зрителей в удивительный мир Страны Детских Фантазий. Здесь обитают веселые и нестандартные персонажи, такие как непослушная фея Хелли, домовой Махоня и свинья-Копилка Кляка.

Сказочные герои

Фея Хелли, вместо того чтобы летать, стремительно катается на супер-колесиках. Махоня заботится о порядке в Стране Детской Фантазии, а Кляка собирает интересные «штучки-дрючки». Вместе с ними зрители встретят ожившие Часы и Зеркало, которые добавляют в спектакль элементы волшебства и сюрприза.

Музыкальное сопровождение

Спектакль идет в сопровождении ансамбля музыкантов, включающего бас-гитару, электрогитару, фортепиано и перкуссию. Это создает живую и гармоничную атмосферу, подчеркивая каждое событие на сцене.

Что ждёт зрителей

Маленькие зрители не только увидят визуально потрясающее представление, но и узнают, что их поступки — как плохие, так и хорошие — будут иметь свое отражение в Стране Детской Фантазии.

Спектакль «Фея на колесиках» станет отличным выбором для детей, которые любят сказки и волшебные истории!

Купить билет на спектакль Фея на колесиках

Март
Апрель
Май
8 марта воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
19 апреля воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
17 мая воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а

Фотографии

Фея на колесиках

