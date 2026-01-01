Спектакль ФевроМарт в Banana Park

Всё для детей: праздник для мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 марта

В году есть два важнейших дня, пришло время объединить эти праздники и создать одно большое, весёлое событие для всех!

Что вас ждет

Смешные командные батлы

Задания на ловкость и смекалку

Музыкальные угадайки и танцевальные задания

Задания в стиле зебры

Сюрпризы для всех участников

В финале программы ребята создадут общее полотно желаний. Участие в командных играх помогает детям не только весело провести время, но и научиться работать вместе, а значит, в итоге получится настоящая суперкоманда!

Дополнительная информация

Длительность программы составляет 2 часа, после чего возможно 1 час свободного времени. Один взрослый сопровождающий может бесплатно присоединиться к каждому ребёнку.