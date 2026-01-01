Спектакль ФевроМарт в Banana Park

В году есть два важнейших дня, пришло время объединить эти праздники и создать одно большое, весёлое событие для всех!
В финале программы ребята создадут общее полотно желаний. Участие в командных играх помогает детям не только весело провести время, но и научиться работать вместе, а значит, в итоге получится настоящая суперкоманда!
Длительность программы составляет 2 часа, после чего возможно 1 час свободного времени. Один взрослый сопровождающий может бесплатно присоединиться к каждому ребёнку.