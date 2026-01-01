Оповещения от Киноафиши
ФевроМарт в Banana Park
Киноафиша ФевроМарт в Banana Park

Спектакль ФевроМарт в Banana Park

0+
Продолжительность 3 часа
Возраст 0+

О спектакле

Всё для детей: праздник для мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 марта

В году есть два важнейших дня, пришло время объединить эти праздники и создать одно большое, весёлое событие для всех!

Что вас ждет

  • Смешные командные батлы
  • Задания на ловкость и смекалку
  • Музыкальные угадайки и танцевальные задания
  • Задания в стиле зебры
  • Сюрпризы для всех участников

В финале программы ребята создадут общее полотно желаний. Участие в командных играх помогает детям не только весело провести время, но и научиться работать вместе, а значит, в итоге получится настоящая суперкоманда!

Дополнительная информация

Длительность программы составляет 2 часа, после чего возможно 1 час свободного времени. Один взрослый сопровождающий может бесплатно присоединиться к каждому ребёнку.

Март
6 марта пятница
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1000 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1000 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1000 ₽
18:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1200 ₽
22:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 1200 ₽
22:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1000 ₽

