Фестивальный пивной ужин-дегустация
Фестивальный пивной ужин-дегустация

18+
О выставке

Фестивальная дегустация в Волковской Пивоварне

10 июня, накануне фестиваля SIB CRAFT FEST, ресторан-бар «Волковская Пивоварня» приглашает на эксклюзивный фестивальный ужин-дегустацию с Евгением Смирновым, бренд-амбассадором Волковской Пивоварни.

Вечер станет настоящим праздником для любителей крафтового пива! Вместе с Евгением вы сможете попробовать интереснейшие сорта пива и узнать о них много нового. В качестве сопровождения к пиву будут предложены уникальные блюда, разработанные специально для этого ужина шеф-поваром Даниилом Шлейхером.

Меню вечеринки

Каждое блюдо полностью раскроет богатство вкусов пива:

  • 1 курс: Хеллес - Чипсы в белом уксусе с маслом из бекона
  • 2 курс: Сливовый портер - Аньолотти с первым горошком и мятой
  • 3 курс: Эль Мохнатый Шмель - Говяжья грудинка в клюквенном барбекю
  • 4 курс: Эль Ежевика - Тартар из клубники

Не упустите шанс стать частью этого кулинарного вечера! В завершение вечера будет разыграно два билета на SIB CRAFT FEST, что сделает ваш визит еще более запоминающимся.

10 июня среда
19:00
Волковская пивоварня Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7, МФК «Сан-сити», 1 этаж

