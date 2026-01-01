Фестивальная дегустация в Волковской Пивоварне

10 июня, накануне фестиваля SIB CRAFT FEST, ресторан-бар «Волковская Пивоварня» приглашает на эксклюзивный фестивальный ужин-дегустацию с Евгением Смирновым, бренд-амбассадором Волковской Пивоварни.

Вечер станет настоящим праздником для любителей крафтового пива! Вместе с Евгением вы сможете попробовать интереснейшие сорта пива и узнать о них много нового. В качестве сопровождения к пиву будут предложены уникальные блюда, разработанные специально для этого ужина шеф-поваром Даниилом Шлейхером.

Меню вечеринки

Каждое блюдо полностью раскроет богатство вкусов пива:

1 курс: Хеллес - Чипсы в белом уксусе с маслом из бекона

2 курс: Сливовый портер - Аньолотти с первым горошком и мятой

3 курс: Эль Мохнатый Шмель - Говяжья грудинка в клюквенном барбекю

4 курс: Эль Ежевика - Тартар из клубники

Не упустите шанс стать частью этого кулинарного вечера! В завершение вечера будет разыграно два билета на SIB CRAFT FEST, что сделает ваш визит еще более запоминающимся.