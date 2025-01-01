Фестивальный концерт

Звезды на сцене: уникальный концерт «Музыка двух сердец»

В рамках концерта зрители смогут насладиться виртуозной игрой приглашенных солистов: чемпион мира по баянному искусству, лауреат международных конкурсов Олжас Нурланов (Москва) и Никита Власов, лауреат международных конкурсов и обладатель Премии Президента Российской Федерации. Эти исполнители подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты, используя необычные инструменты — баян и аккордеон.

Интересные факты

Олжас Нурланов — известный музыкант, который стал первым в истории России обладателем титула чемпиона мира по баянному искусству.

Никита Власов не только музыкант, но и композитор, который создает уникальные произведения, сочетающие традиционные и современные музыкальные стили.

Что ожидать?

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители услышат как классические произведения, так и современные композиции, исполненные в уникальном аранжировке. Это отличный способ провести вечер и насладиться высоким искусством.

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