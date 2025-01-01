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Фестивальный концерт
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Фестивальный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звезды на сцене: уникальный концерт «Музыка двух сердец»

В рамках концерта зрители смогут насладиться виртуозной игрой приглашенных солистов: чемпион мира по баянному искусству, лауреат международных конкурсов Олжас Нурланов (Москва) и Никита Власов, лауреат международных конкурсов и обладатель Премии Президента Российской Федерации. Эти исполнители подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты, используя необычные инструменты — баян и аккордеон.

Интересные факты

  • Олжас Нурланов — известный музыкант, который стал первым в истории России обладателем титула чемпиона мира по баянному искусству.
  • Никита Власов не только музыкант, но и композитор, который создает уникальные произведения, сочетающие традиционные и современные музыкальные стили.

Что ожидать?

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители услышат как классические произведения, так и современные композиции, исполненные в уникальном аранжировке. Это отличный способ провести вечер и насладиться высоким искусством.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
18:00 от 400 ₽

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