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Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем
Киноафиша Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем

Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем

6+
Режиссер Ксения Павлова
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и мечты в спектакле о медвежонке и фортепиано

Знакомство с медвежонком

В одном лесу медвежонок однажды наткнулся на странный предмет, издающий ужасные звуки. Испугавшись, он ушел, но на следующий день вернулся, охваченный любопытством. Так началась его история. Каждый день медвежонок приходил к загадочному инструменту, и вскоре все медведи леса стали собираться, чтобы слушать, как он играет на фортепиано.

Выбор и успех

Наблюдая за развитием событий, зрители узнают, какой выбор сделал медвежонок, когда ему выпал шанс стать знаменитым, и что он осознал, встретив ошеломительный успех.

Сообщение режиссёра

Режиссёр спектакля Ксения Павлова отмечает: «Это спектакль о том, как не бояться заниматься делом, которое тебе нравится, даже если все вокруг считают, что оно не для тебя. Он рассказывает о том, чего можно добиться, если очень захотеть, и о том, что всегда есть кто-то, кто тебя ждет и будет рад видеть, несмотря ни на что».

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории о дружбе, смелости и стремлении к мечте!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

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