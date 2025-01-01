Меню
Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками
Киноафиша Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками

Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для детей от 6-ти лет

«Никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее счастье». Эти слова Ганса Христиана Андерсена вдохновили на создание спектакля, который погружает зрителя в волшебную атмосферу рождественской ночи. Окна сверкают разноцветными гирляндами, звучат песни и смех, а по улицам плывут аппетитные запахи, исходящие из дверей, которые без усталости открываются перед нарядными гостями.

Собственная интерпретация

Все мы знакомы с грустной историей о девочке, продавшей спички. Однако отсутствие классического текста в этом спектакле позволяет каждому зрителю увидеть свою собственную историю. Каждому остается решить, рассказывает ли эта сказка о мечтах маленькой девочки, заблудившейся на городских улицах в канун Нового года, или о старинной кукле, потерявшейся в мире несоизмеримо больших людей.

Технические особенности

Спектакль представлен в редкой сегодня технике черного кабинета, погружающей зрителя в удивительную кукольную реальность. Актеры кажутся великанами, а куклы демонстрируют чудесные фокусы, каждый из которых длится ровно столько, сколько горит одна спичка.

Создатели спектакля

  • Режиссура: Элина Сарно (Финляндия), Анна Иванова
  • Пространство и куклы: Лаура Халлантие (Финляндия), Элина Сарно
  • Звук: Рооза Халме (Финляндия), Ренат Шавалиев
  • Художник по свету: Анастасия Пономарева

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и вдохновения на фестивале «Золотая Маска»!

Режиссер
Элина Сарно
В ролях
Филипп Бородин
Ася Галимзянова
Ольга Драгунова
Алена Сергеева
Ренат Шавалиев

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:30 от 1400 ₽ 15:00 от 1400 ₽

Фотографии

Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками

