Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Девочка со спичками

Кукольный спектакль для детей от 6-ти лет

«Никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее счастье». Эти слова Ганса Христиана Андерсена вдохновили на создание спектакля, который погружает зрителя в волшебную атмосферу рождественской ночи. Окна сверкают разноцветными гирляндами, звучат песни и смех, а по улицам плывут аппетитные запахи, исходящие из дверей, которые без усталости открываются перед нарядными гостями.

Собственная интерпретация

Все мы знакомы с грустной историей о девочке, продавшей спички. Однако отсутствие классического текста в этом спектакле позволяет каждому зрителю увидеть свою собственную историю. Каждому остается решить, рассказывает ли эта сказка о мечтах маленькой девочки, заблудившейся на городских улицах в канун Нового года, или о старинной кукле, потерявшейся в мире несоизмеримо больших людей.

Технические особенности

Спектакль представлен в редкой сегодня технике черного кабинета, погружающей зрителя в удивительную кукольную реальность. Актеры кажутся великанами, а куклы демонстрируют чудесные фокусы, каждый из которых длится ровно столько, сколько горит одна спичка.

Создатели спектакля

Режиссура : Элина Сарно (Финляндия), Анна Иванова

: Элина Сарно (Финляндия), Анна Иванова Пространство и куклы : Лаура Халлантие (Финляндия), Элина Сарно

: Лаура Халлантие (Финляндия), Элина Сарно Звук : Рооза Халме (Финляндия), Ренат Шавалиев

: Рооза Халме (Финляндия), Ренат Шавалиев Художник по свету: Анастасия Пономарева

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и вдохновения на фестивале «Золотая Маска»!