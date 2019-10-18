Бахчисарайский фонтан: Балет-поэма в 4 действиях

Композитор: Борис Асафьев (1884-1949)

Либретто: Николай Волков (1894-1965) по одноименной поэме Александра Пушкина (1824)

Хореография: Ростислав Захаров (1907-1984)

Мировая премьера: 28 сентября 1934, театр оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)

Премьера новой постановки в Самаре: 18 октября 2019

История создания

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов. Яркие образы, возникающие из ниоткуда и исчезающие, приглашают читателя достроить историю. Создатели балета, драматург Николай Волков, композитор Борис Асафьев, хореограф Ростислав Захаров, режиссер Сергей Радлов и художница Валентина Ходасевич, сделали именно это сто лет спустя. Они создали цельную, драматургически выверенную историю, где музыка и танец служат драме.

Новый жанр: драматический балет

В отличие от предыдущих традиций, где хореография была лишь декорацией, в «Бахчисарайском фонтане» танец стал важным выразительным элементом сюжета. Это событие ознаменовало рождение нового жанра — драматического балета. К его жемчужинам относятся такие произведения, как «Легенда о любви», «Спартак» и «Ромео и Джульетта».

Традиция и современность

Всего через два года после ленинградской премьеры, балет «Бахчисарайский фонтан» был представлен в Большом театре. В 1936 году он появился и в репертуаре Куйбышевского театра благодаря постановке Александра Томского. В последующие годы балет ставился многими известными хореографами, включая Наталью Данилову и Эркки Танна.

Современная постановка

Нынешняя версия «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основывается на сценографии Валентины Ходасевич и оригинальной хореографии Ростислава Захарова. Традиции исполнения не прерывались в Мариинском театре на протяжении 85 лет, и балет продолжает оставаться важной частью его репертуара.