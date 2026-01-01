Записки на манжетах: спектакль о молодом Булгакове

Режиссерская версия Григория Южакова, художественного руководителя театра «ВНЕ...ТЕАТР», основана на автобиографической прозе Михаила Булгакова «Записки на манжетах». Этот спектакль откроет программу фестиваля Зелено-Молодо, который пройдет на летней сцене центра современного искусства Винзавод.

О фестивале Зелено-Молодо

Зелено-Молодо — новый проект ЦСИ Винзавод, который с 26 июня по 2 августа предлагает зрителям музыкальные инди-коллективы и театральные объединения. Фестиваль включает два блока: театральный и музыкальный. В рамках театральной программы в июле также запланированы детские спектакли для всех возрастов.

Скидки и специальные предложения

Каждому купленному билету добавляются скидки от резидентов ЦСИ Винзавод: кафе «Хитрые Люди» предлагает бесплатный лимонад, цветочная мастерская Bloom дарит 10% скидку до конца июля, а бренд аксессуаров для собак staya предлагает 10% на продукцию и бесплатную гравировку на номерник в коллаборации с ЦСИ Винзавод.

Сюжет спектакля

Спектакль «Записки на манжетах» рассказывает о молодом Булгакове, который пытается адаптироваться к новым реалиям. Стремительно меняющиеся события 100-летней давности захватывают главного героя в водоворот событий и новостей. Но что может быть важнее, чем сохранить себя?

Творческая команда

В спектакле участвуют более 30 артистов труппы «ВНЕ...ТЕАТР», которые знакомят зрителей с ранней прозой Булгакова и его характерным юмором через музыку, цирк и драматическое искусство. Труппа объединяет актеров драматического театра, артистов цирка, музыкантов и художников. В команде более 50 человек, среди которых выпускники ведущих вузов страны, таких как ГИТИС, ВТУ им. Щепкина, Школа-студия МХАТ, ВГИК и другие.

Центр современного искусства Винзавод

ЦСИ Винзавод — это ведущая институция по поддержке и развитию искусства на протяжении последних 19 лет. Она включает галереи, мастерские художников, выставочные пространства и масштабные проекты по поддержке искусства.