Фестиваль юных дизайнеров в школе «Меланж»

Школа «Меланж» рада представить уникальный фестиваль, на котором юные таланты продемонстрируют свои авторские работы, модели одежды и аксессуары. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей моды и дизайна.

Что вас ждет на фестивале?

В программе фестиваля — конкурсное шоу, модные показы и выставки работ молодых дизайнеров. Участники представят свои оригинальные коллекции, а зрители смогут оценить креативность и мастерство юных художников.

Лекции и мастер-классы

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы лекции о дизайне, где специалисты поделятся своими знаниями и опытом с интересующимися. Для желающих развить свои навыки пройдут творческие мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать себя в роли модельера.

Кто может участвовать?

Фестиваль будет интересен не только детям и подросткам, но и их родителям, а также всем, кто увлекается модой и дизайном. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть мир юного креативного потенциала!