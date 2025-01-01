Выставка «Вселенная собак»: искусство и преданность

Что вас ждет на выставке? Здесь будут представлены картины, скульптуры, графика и другие арт-объекты, посвященные нашим четвероногим друзьям — собакам. Это уникальное место, где вы сможете увидеть дружелюбных, преданных и ласковых собак в творчестве талантливых художников и мастеров.

Почему это интересно?

Выставка вдохновит не только любителей искусства, но и всех, кто обожает собак. Вы сможете насладиться разнообразными стилями: от классической живописи до авангарда и минимализма. Каждое произведение расскажет новую историю или миф о собаках, которые веками вдохновляют человечество.

Для кого?

Это событие подойдет всем, кто ценит искусство, любит собак или просто ищет вдохновение. Выставка станет отличным местом для семейного отдыха, творческих знакомств или романтической прогулки.

Дата и место проведения

Выставка пройдет в течение двух дней с 12:00 до 20:00 в Artplay, в Малом зале на втором этаже. Вход на выставку осуществляется через Маркет 4 Сезона.

Куратор выставки

Куратор и продюсер выставки — Виталий Хитров, который стремится создать атмосферу, в которой искусство и любовь к собакам переплетаются в одно целое.

Приходите, чтобы погрузиться в очаровательную «Вселенную собак» и открыть для себя мир искусства, где царят собаки!