Выставка «Кошачья Вселенная»: Искусство и Очарование

Что вас ждет? На выставке будут представлены картины, скульптуры, графика и другие арт-объекты, посвященные кошкам. Это уникальное пространство, где вы сможете увидеть кошачью грацию, хитрость, нежность и независимость, запечатленные в творчестве талантливых художников и мастеров.

Почему это интересно?

Выставка вдохновит любителей искусства и кошек. Вы увидите разнообразные стили: от классической живописи до авангарда и минимализма. Каждый экспонат расскажет свою историю и познакомит вас с мифами о кошках, которые веками вдохновляют человечество. Это отличная возможность расширить свои знания и погрузиться в мир, где кошки являются главными героями.

Для кого?

Выставка «Кошачья Вселенная» предназначена для всех, кто любит кошек, ценит искусство или просто ищет вдохновение. Это идеальное место для семейного отдыха, творческих знакомств или романтической прогулки.

Практическая информация

Выставка пройдет с 12:00 до 20:00 в течение двух дней. Место проведения: Artplay, Малый зал, второй этаж. Вход осуществляется через Маркет 4 Сезона. Куратор и продюсер выставки - Виталий Хитров.

Приходите, чтобы погрузиться в очаровательную «Кошачью Вселенную» и открыть для себя мир искусства, где царят кошки!