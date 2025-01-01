Меню
Фестиваль «Вифлеемская звезда». Верди в балете
6+
Возраст 6+

О концерте

Фестиваль «Вифлеемская звезда» в Эрмитаже

Фестиваль «Вифлеемская звезда» снова радует зрителей уникальной программой, посвященной музыке великого итальянского композитора Джузеппе Верди. На сцене будут представлены известные балеты, в которых музыка Верди играет ключевую роль. Этот фестиваль предлагает зрителям не только насладиться великолепными танцевальными номерами, но и услышать непревзойденные музыкальные произведения.

Концерт в Санкт-Петербурге

На концерте в Санкт-Петербурге ожидаются выдающиеся исполнители и солисты, которые привнесут в атмосферу театра магию и страсть звучания Верди. Зрители смогут полюбоваться не только классическими балетами, но и современными интерпретациями, которые позволят взглянуть на произведения композитора с новых ракурсов.

Большой итальянский просвет Эрмитажа

Фестиваль пройдет в пространстве Большого итальянского просвета Эрмитажа, что добавит особую ценность событиям. Это уникальное место не только хранит произведения искусства, но и предлагает великолепную площадку для музыки. Сочетание выдающегося наследия Верди и величия Эрмитажа создаст неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт Фестиваль «Вифлеемская звезда». Верди в балете

В других городах
Январь
22 января четверг
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 1500 ₽

