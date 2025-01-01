Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль страшилок
Киноафиша Фестиваль страшилок

Спектакль Фестиваль страшилок

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для детей на Хэллоуин

В сказочном мире Страшилино каждый год проходит фестиваль, на котором собираются самые веселые страшилки: поющие скелеты, забывчивые призраки, трусливые пауки, добрые ведьмочки и танцующие мумии. Эта яркая атмосфера наполняет сердца детей радостью и весельем.

Но в этом году все пошло не по плану — из Волшебной Книги Страшилок разбежались персонажи, перепутались страницы, и даже конфеты потерялись! Теперь именно дети смогут вернуть порядок, пройдя специальные станции и выполнив волшебные задания.

Участие и сопровождение

Важно отметить, что для каждого ребенка предусмотрено одно бесплатное сопровождение. Это означает, что родители могут наслаждаться процессом вместе со своими детьми, помогая им решать загадки и выполнять задания.

Погружение в атмосферу

Спектакль основан на иммерсивном формате, что позволяет зрителям стать частью происходящего. В ходе представления дети не только наблюдают за действием, но и вовлекаются в него, взаимодействуя с персонажами и обстановкой.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного праздника! Фестиваль страшилок — это не просто спектакль, а целый мир, полный приключений и неожиданных поворотов. Приходите за эмоциями и новыми открытиями!

Купить билет на спектакль Фестиваль страшилок

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
17:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1200 ₽
17:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1100 ₽
17:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1100 ₽
17:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Актриса
16+
Моноспектакль
Актриса
15 ноября в 18:00 Мой театр
от 800 ₽
Хэппи энд
16+
Комедия
Хэппи энд
18 декабря в 19:00 Красный факел
от 1800 ₽
Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
12 октября в 12:30 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше