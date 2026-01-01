Вариации чистилища Данте в рамках фестиваля «Стены»

В рамках театрального фестиваля «Стены» Большой театр кукол (БТК) представляет продолжение масштабного проекта по мотивам великой поэмы Данте Алигьери — «Божественная комедия». В этот раз зрители погрузятся в таинственный и символичный мир второй части произведения — «Чистилище».

Центр развития режиссуры БТК продолжает работу, начатую в прошлом сезоне, когда была представлена первая часть — кантика «Ад», поставленная коллективом из одиннадцати режиссёров. Теперь история Данте продолжается, и семь молодых режиссёров представят свои версии пути по Чистилищу.

Уникальный формат: семь режиссёрских взглядов

С 17 по 22 сентября 2024 года на Средней сцене БТК можно будет увидеть семь вариаций на тему Чистилища. В отличие от предыдущей части, где каждая песнь делилась между режиссёрами, теперь постановка будет представлена целиком, но с уникальной интерпретацией каждого из участников. Среди них:

Алёна Волкова

Анатолий Гущин

Алексей Егоров

Дарья Левингер

Олег Пинжов

Дмитрий Скрябин

Марина Хомутова

Расписание показов

Каждая версия спектакля будет показана дважды. Первые два эскиза можно увидеть во вторник и среду, третий и четвертый — в четверг и пятницу, а заключительные три постановки — в выходные дни.

Обсуждения с критиками

После каждого показа в буфете БТК пройдут обсуждения спектаклей с участием театральных критиков и исследователей творчества Данте. Это уникальная возможность глубже проникнуть в сложные символы и идеи «Чистилища» и обменяться впечатлениями с профессионалами.

В День 3 Фестиваля «Стены» вы увидите постановки «Болото» Олега Пинжова, «Любви тройное естество» Анатолия Гущина и «Перевод» Дмитрия Скрябина.

Не пропустите возможность увидеть смелые режиссёрские эксперименты и по-новому взглянуть на одно из величайших произведений мировой литературы