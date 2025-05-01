С 3 по 7 мая в седьмой раз пройдет Фестиваль современного танца Санкт-Петербурга «Пятилетка». В этом году программа вечера на Новой сцене состоит исключительно из премьер, которые обещают удивить зрителей новыми именами и экспериментальными формами танца.
Театр танца Саши Кукина и «Just Ensemble»
В танцевальном спектакле «Алеаторика» исследуется взаимосвязь музыки и танца. Хореография Саши Кукина соединяет элементы алеаторики, где музыка и движение существуют автономно. Спектакль вдохновлен работами Мерса Каннингэма, который создавал танцы без опоры на конкретную музыку.
Танцоры: Карина Гараева, Светлана Леничко, Эльвира Майорова, Екатерина Скорых, Полина Дубровкина.
pink dance company
Хореография Ксаны Ковалевой представляет «Катастрофа» — пластический комедийный хоррор. Действие спектакля разворачивается в одной комнате, где две девушки и мужчина, который постоянно появляется и исчезает, создают атмосферу тревоги и загадки.
Визуальные и звуковые элементы, такие как приглушенный свет и резкие смены кадров, напоминают фильмы Дэвида Линча. Спектакль исследует личные кошмары, и каждый зритель может собрать свою собственную мозаику из увиденного.
В ролях: Дарья Пластун, Полина Ченцова, Максим Петров.
Детский театр Каннон Данс
Спектакль-исследование Валерии Каспаровой основан на проекте Джона Кёнига «The Dictionary of Obscure Sorrows». Он призван раскрыть неописуемые эмоции, которые испытывают молодые исполнители, находясь в переходном возрасте. Музыка Баха подчеркивает вечность этих чувств.
Музыка: Johann Sebastian Bach. Matthäus Passion.
Хореография Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеева
«нәрсәдер» — телесное исследование взаимоотношений между людьми, показывающее, как «нечто» рождается, умирает и возрождается вновь.
Хореография Богдана Кочурова и Дарьи Пластун
Спектакль включает вокальные номера Полины Ченцовой, создавая атмосферу, полную символизма и метафор.
Хореография Егора Фомина
Спектакль задает вопросы о реальности и иллюзии, предлагая зрителям сделать еще один шаг к пониманию.
