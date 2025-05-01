Меню
Киноафиша Фестиваль современного танца Санкт-Петербурга «Пятилетка VII»

Спектакль Фестиваль современного танца Санкт-Петербурга «Пятилетка VII»

Постановка
Новая сцена Александринского театра 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль современного танца Санкт-Петербурга «Пятилетка VII» на Новой сцене Александринского театра

С 3 по 7 мая в седьмой раз пройдет Фестиваль современного танца Санкт-Петербурга «Пятилетка». В этом году программа вечера на Новой сцене состоит исключительно из премьер, которые обещают удивить зрителей новыми именами и экспериментальными формами танца.

Алеаторика. Музыка и танец

Театр танца Саши Кукина и «Just Ensemble»

В танцевальном спектакле «Алеаторика» исследуется взаимосвязь музыки и танца. Хореография Саши Кукина соединяет элементы алеаторики, где музыка и движение существуют автономно. Спектакль вдохновлен работами Мерса Каннингэма, который создавал танцы без опоры на конкретную музыку.

Музыка:

  • John Cage. Credo in Us, 1942
  • Morton Feldman. Spring of Chosroes, 1977
  • John Cage. Music for Amplified Toy Pianos, 1960

Исполнители:

  • Aлиса Фёдорова, скрипка
  • Тихон Антонов, перкуссия
  • Тимофей Матвей, перкуссия
  • Александра Листова, фортепиано

Танцоры: Карина Гараева, Светлана Леничко, Эльвира Майорова, Екатерина Скорых, Полина Дубровкина.

Катастрофа

pink dance company

Хореография Ксаны Ковалевой представляет «Катастрофа» — пластический комедийный хоррор. Действие спектакля разворачивается в одной комнате, где две девушки и мужчина, который постоянно появляется и исчезает, создают атмосферу тревоги и загадки.

Визуальные и звуковые элементы, такие как приглушенный свет и резкие смены кадров, напоминают фильмы Дэвида Линча. Спектакль исследует личные кошмары, и каждый зритель может собрать свою собственную мозаику из увиденного.

В ролях: Дарья Пластун, Полина Ченцова, Максим Петров.

Словарь необъяснимых печалей

Детский театр Каннон Данс

Спектакль-исследование Валерии Каспаровой основан на проекте Джона Кёнига «The Dictionary of Obscure Sorrows». Он призван раскрыть неописуемые эмоции, которые испытывают молодые исполнители, находясь в переходном возрасте. Музыка Баха подчеркивает вечность этих чувств.

Музыка: Johann Sebastian Bach. Matthäus Passion.

нәрсәдер

Хореография Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеева

«нәрсәдер» — телесное исследование взаимоотношений между людьми, показывающее, как «нечто» рождается, умирает и возрождается вновь.

Колючая сущность чертополоха

Хореография Богдана Кочурова и Дарьи Пластун

Спектакль включает вокальные номера Полины Ченцовой, создавая атмосферу, полную символизма и метафор.

Поляриссима

Хореография Егора Фомина

Спектакль задает вопросы о реальности и иллюзии, предлагая зрителям сделать еще один шаг к пониманию.

Не упустите возможность увидеть все эти захватывающие премьеры на фестивале «Пятилетка VII»!

Места проведения:

  • Blackbox theatre, Казанская 7
  • Новая сцена Александринского театра
  • Екатерининское собрание
1 мая 2025 15:30
