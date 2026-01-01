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Фестиваль современного искусства «Своды»
Киноафиша Фестиваль современного искусства «Своды»

Спектакль Фестиваль современного искусства «Своды»

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Фестиваль современного искусства «Своды» в Александринском театре

В этом году фестиваль современного искусства «Своды» в Александринском театре представляет уникальную программу «Новый танец», включающую две работы на одну тему — Память. Эти постановки станут не только визуальным, но и духовным исследованием о том, как память формирует человеческое существование. Хореографы Ольга Васильева и Елизавета Некрасова предложат зрителям два разных взгляда на эту многогранную тему.

Акт 1

Хореография: Ольга Васильева

В первой работе «Акт 1» Ольга Васильева исследует память как устойчивое ядро нашей идентичности. Она утверждает, что память — это опыт, который остается с нами навсегда, несмотря на обновление клеток. Постановка погружает в размышления о том, как воспоминания формируют нашу суть, оставаясь с нами даже в течение времени и физических изменений. Это попытка ухватить постоянное «Я», скрытое под слоями временного.

Танцовщицы: Ульяна Чепурина, Алевтина Грунтовская

Художники: Мария Филимонова (декорации), Серафима Челина (костюмы), Наталья Тузова (свет), Соня Скобелева (звук)

По ту сторону

Хореография: Елизавета Некрасова

Во второй работе «По ту сторону» Елизавета Некрасова обращает внимание на хрупкость памяти. Она создаёт ритуал любви и заботы об утраченном и забытом, восстанавливая тонкие нити, связывающие нас с прошлым. Постановка предлагает новую парадигму: живые обязаны защищать память о мёртвых, оберегая её от забвения. Это поиск опоры через акт вспоминания, утверждения своего «Я» перед лицом времени.

Танцовщицы: Ульяна Чепурина, Алевтина Грунтовская

Художники: Серафима Челина (костюмы), Анна Кузнецова (декорации), Наталья Тузова (свет)

Музыка и концепция

В спектакле звучит музыка композитора Кирилла Архипова, а также лайв перформанс композитора и саунд-артиста Андрея Воробьева (Andrew Sparrow). Постановка охватывает вопросы о том, как память живёт в теле. В каждом движении танца отзвуки наших жизней: осознанные и неосознанные, культурные и родовые. Танец здесь становится не просто движением, а древним ритуалом, который восстанавливает утраченные истории и возвращает забытые имена.

«Танец — это не ответ, а вопрос: кто я, если забуду? И что я готов сделать, чтобы вспомнить?» — эти слова вызывают глубокие размышления о важности памяти в нашей жизни.

Куратор вечера — Дарья Эпин.

Фотографии

Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды» Фестиваль современного искусства «Своды»
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