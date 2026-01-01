Спектакль Фестиваль современного искусства «Своды»

Фестиваль современного искусства «Своды» в Александринском театре

В этом году фестиваль современного искусства «Своды» в Александринском театре представляет уникальную программу «Новый танец», включающую две работы на одну тему — Память. Эти постановки станут не только визуальным, но и духовным исследованием о том, как память формирует человеческое существование. Хореографы Ольга Васильева и Елизавета Некрасова предложат зрителям два разных взгляда на эту многогранную тему.

Акт 1

Хореография: Ольга Васильева

В первой работе «Акт 1» Ольга Васильева исследует память как устойчивое ядро нашей идентичности. Она утверждает, что память — это опыт, который остается с нами навсегда, несмотря на обновление клеток. Постановка погружает в размышления о том, как воспоминания формируют нашу суть, оставаясь с нами даже в течение времени и физических изменений. Это попытка ухватить постоянное «Я», скрытое под слоями временного.

Танцовщицы: Ульяна Чепурина, Алевтина Грунтовская

Художники: Мария Филимонова (декорации), Серафима Челина (костюмы), Наталья Тузова (свет), Соня Скобелева (звук)

По ту сторону

Хореография: Елизавета Некрасова

Во второй работе «По ту сторону» Елизавета Некрасова обращает внимание на хрупкость памяти. Она создаёт ритуал любви и заботы об утраченном и забытом, восстанавливая тонкие нити, связывающие нас с прошлым. Постановка предлагает новую парадигму: живые обязаны защищать память о мёртвых, оберегая её от забвения. Это поиск опоры через акт вспоминания, утверждения своего «Я» перед лицом времени.

Танцовщицы: Ульяна Чепурина, Алевтина Грунтовская

Художники: Серафима Челина (костюмы), Анна Кузнецова (декорации), Наталья Тузова (свет)

Музыка и концепция

В спектакле звучит музыка композитора Кирилла Архипова, а также лайв перформанс композитора и саунд-артиста Андрея Воробьева (Andrew Sparrow). Постановка охватывает вопросы о том, как память живёт в теле. В каждом движении танца отзвуки наших жизней: осознанные и неосознанные, культурные и родовые. Танец здесь становится не просто движением, а древним ритуалом, который восстанавливает утраченные истории и возвращает забытые имена.

«Танец — это не ответ, а вопрос: кто я, если забуду? И что я готов сделать, чтобы вспомнить?» — эти слова вызывают глубокие размышления о важности памяти в нашей жизни.

Куратор вечера — Дарья Эпин.