Фестиваль современного искусства SVODY. Диалог двух хореографических постановок

Новый фестиваль современного искусства SVODY в Доме радио

Фестиваль современного искусства SVODY становится постоянно действующей платформой для сотрудничества между авторами и исполнителями из различных областей. Формат 2x2 позволяет зрителям насладиться уникальными коллаборациями в танце, перформансе, музыке и изобразительном искусстве.

Каждый год фестиваль исследует новые направления, создавая тем самым свежие и необычные сочетания: хореографы и танцовщики, композиторы и ансамбли, художники и галереи. SVODY представляет собой пространство, где архитектурные своды становятся метафорой опоры, красоты и связующей силы искусства.

Тема памяти

В этом году фестиваль обращается к глубокой теме памяти, пригласив двух известных петербургских хореографов — Ольгу Васильеву и Елизавету Некрасову. Они представят две камерные работы, каждая из которых будет создана для двух танцовщиц — Алевтины Грунтовской и Ульяны Чепуриной.

Эти постановки являются дуэтами, исследующими, как память живет в теле, формирует нас и связывает времена. Движение двух тел сквозь хореографические миры становится метафорой архитектурных сводов, соединяющих прошлое и настоящее, тело и дух, устойчивость и хрупкость бытия.

Музыкальное сопровождение

Музыкальную атмосферу вечера создадут композитор-резидент Дома Радио Кирилл Архипов и саунд-артист Соня Скобелева, которые добавят уникальные звуковые элементы к этому захватывающему опусу.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, где искусство и память взаимодействуют в каждой слегка заметной детали.