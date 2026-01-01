Фестиваль Радио Инферно XVI
Фестиваль Радио Инферно XVI

18+
О концерте

Фестиваль Радио Инферно XVI в Санкт-Петербурге

Клуб «Сердце» вновь станет площадкой для культового дарк-фестиваля Радио Инферно XVI. Это мероприятие представляет собой срез современной андеграундной сцены, охватывающей разнообразные музыкальные жанры — от постпанка до постфолка.

Участники фестиваля

В этом году на сцене выступят:

  • Чайки улетают с моря — darkwave/post-punk, Санкт-Петербург
  • Borisov Borisov — noise’n poetry, Санкт-Петербург
  • Чужие Окна — postpunk/dream-pop, Санкт-Петербург
  • Бельмо — deathrock, Воронеж
  • Taelitha — post-folk/dark-folk, Санкт-Петербург
  • Капитан ненавидит море — postpunk/noiserock, Санкт-Петербург

Для кого этот фестиваль?

Фестиваль станет отличным событием для любителей экспериментальной музыки и поклонников темных жанров. Каждый участник готов представить свою уникальную музыкальную работу, что обещает незабываемую атмосферу и богатый выбор звуковых экспериментов.

Июль
11 июля суббота
18:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 800 ₽

