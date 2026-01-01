Фестиваль Радио Инферно XVI в Санкт-Петербурге

Клуб «Сердце» вновь станет площадкой для культового дарк-фестиваля Радио Инферно XVI. Это мероприятие представляет собой срез современной андеграундной сцены, охватывающей разнообразные музыкальные жанры — от постпанка до постфолка.

Участники фестиваля

В этом году на сцене выступят:

Чайки улетают с моря — darkwave/post-punk, Санкт-Петербург

Borisov Borisov — noise'n poetry, Санкт-Петербург

Чужие Окна — postpunk/dream-pop, Санкт-Петербург

Бельмо — deathrock, Воронеж

Taelitha — post-folk/dark-folk, Санкт-Петербург

Капитан ненавидит море — postpunk/noiserock, Санкт-Петербург

Для кого этот фестиваль?

Фестиваль станет отличным событием для любителей экспериментальной музыки и поклонников темных жанров. Каждый участник готов представить свою уникальную музыкальную работу, что обещает незабываемую атмосферу и богатый выбор звуковых экспериментов.