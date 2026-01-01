Оповещения от Киноафиши
Фестиваль «РаДа-фест»
Киноафиша Фестиваль «РаДа-фест»

Фестиваль «РаДа-фест»

12+
Возраст 12+

О выставке

РаДа-фест 2026: Пять дней перемен

Приглашаем вас на уникальное событие – «РаДа-фест 2026». Этот фестиваль предназначен для тех, кто ищет инструменты для движения вперед и готов к встрече со своим Я. В течение пяти дней вы сможете изменить свою жизнь и открыть новые горизонты.

Цели и темы фестиваля

Фестиваль предлагает разнообразные темы, включая:

  • Миссия. Предназначение. Путь
  • Финансы и успех
  • Мир женщины
  • Мужской разговор
  • Отношения. Любовь. Секс
  • Семейная система
  • Здоровое тело
  • Творческий кураж

Направления и методы

Вы сможете выбрать из различных направлений:

  • Психология, психотерапия
  • Телесно-ориентированная терапия
  • Оздоровление
  • Коучинг
  • Диетология
  • Эзотерика и шаманизм

Методы, которые будут использоваться на фестивале, включают:

  • Энергетические практики и биоэнерготерапия
  • Системные расстановки по Берту Хеллингеру
  • Гештальт-терапия и НЛП
  • Медитации и тантра
  • Арт-терапия и звуковая терапия

Дата и место проведения

Фестиваль пройдет с 16 по 20 июля на турбазе «Спутник» в селе Ефремкино, Хакасия. Это идеальное место для отдыха и преобразований.

Стоимость участия

Стоимость участия в фестивале составляет:

  • 16 000 ₽ (дети до 18 лет – 12 500 ₽) при записи до 9 апреля
  • 20 000 ₽ (дети до 18 лет – 14 500 ₽) с 10 апреля по 30 июня
  • 24 000 ₽ (дети до 18 лет – 16 500 ₽) с 1 июля по 16 июля

Предоплата для резервирования места – 6 000 ₽.

Скидки

Предусмотрены скидки:

  • Семейные пары (муж + жена) – 10% каждому;
  • За привлечение друга/подруги – 10% за каждого друга.

Если вы готовы к переменам и хотите провести пять дней в атмосфере новых знакомств и познания себя, не упустите эту возможность!

Июль
16 июля четверг
12:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 16000 ₽
17 июля пятница
12:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 16000 ₽
18 июля суббота
12:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 16000 ₽
19 июля воскресенье
12:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 16000 ₽
20 июля понедельник
12:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 16000 ₽

