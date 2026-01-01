РаДа-фест 2026: Пять дней перемен

Приглашаем вас на уникальное событие – «РаДа-фест 2026». Этот фестиваль предназначен для тех, кто ищет инструменты для движения вперед и готов к встрече со своим Я. В течение пяти дней вы сможете изменить свою жизнь и открыть новые горизонты.

Цели и темы фестиваля

Фестиваль предлагает разнообразные темы, включая:

Миссия. Предназначение. Путь

Финансы и успех

Мир женщины

Мужской разговор

Отношения. Любовь. Секс

Семейная система

Здоровое тело

Творческий кураж

Направления и методы

Вы сможете выбрать из различных направлений:

Психология, психотерапия

Телесно-ориентированная терапия

Оздоровление

Коучинг

Диетология

Эзотерика и шаманизм

Методы, которые будут использоваться на фестивале, включают:

Энергетические практики и биоэнерготерапия

Системные расстановки по Берту Хеллингеру

Гештальт-терапия и НЛП

Медитации и тантра

Арт-терапия и звуковая терапия

Дата и место проведения

Фестиваль пройдет с 16 по 20 июля на турбазе «Спутник» в селе Ефремкино, Хакасия. Это идеальное место для отдыха и преобразований.

Стоимость участия

Стоимость участия в фестивале составляет:

16 000 ₽ (дети до 18 лет – 12 500 ₽) при записи до 9 апреля

20 000 ₽ (дети до 18 лет – 14 500 ₽) с 10 апреля по 30 июня

24 000 ₽ (дети до 18 лет – 16 500 ₽) с 1 июля по 16 июля

Предоплата для резервирования места – 6 000 ₽.

Скидки

Предусмотрены скидки:

Семейные пары (муж + жена) – 10% каждому;

За привлечение друга/подруги – 10% за каждого друга.

Если вы готовы к переменам и хотите провести пять дней в атмосфере новых знакомств и познания себя, не упустите эту возможность!