РаДа-фест 2026: Пять дней перемен
Приглашаем вас на уникальное событие – «РаДа-фест 2026». Этот фестиваль предназначен для тех, кто ищет инструменты для движения вперед и готов к встрече со своим Я. В течение пяти дней вы сможете изменить свою жизнь и открыть новые горизонты.
Цели и темы фестиваля
Фестиваль предлагает разнообразные темы, включая:
- Миссия. Предназначение. Путь
- Финансы и успех
- Мир женщины
- Мужской разговор
- Отношения. Любовь. Секс
- Семейная система
- Здоровое тело
- Творческий кураж
Направления и методы
Вы сможете выбрать из различных направлений:
- Психология, психотерапия
- Телесно-ориентированная терапия
- Оздоровление
- Коучинг
- Диетология
- Эзотерика и шаманизм
Методы, которые будут использоваться на фестивале, включают:
- Энергетические практики и биоэнерготерапия
- Системные расстановки по Берту Хеллингеру
- Гештальт-терапия и НЛП
- Медитации и тантра
- Арт-терапия и звуковая терапия
Дата и место проведения
Фестиваль пройдет с 16 по 20 июля на турбазе «Спутник» в селе Ефремкино, Хакасия. Это идеальное место для отдыха и преобразований.
Стоимость участия
Стоимость участия в фестивале составляет:
- 16 000 ₽ (дети до 18 лет – 12 500 ₽) при записи до 9 апреля
- 20 000 ₽ (дети до 18 лет – 14 500 ₽) с 10 апреля по 30 июня
- 24 000 ₽ (дети до 18 лет – 16 500 ₽) с 1 июля по 16 июля
Предоплата для резервирования места – 6 000 ₽.
Скидки
Предусмотрены скидки:
- Семейные пары (муж + жена) – 10% каждому;
- За привлечение друга/подруги – 10% за каждого друга.
Если вы готовы к переменам и хотите провести пять дней в атмосфере новых знакомств и познания себя, не упустите эту возможность!