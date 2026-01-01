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Фестиваль «Провинция»
Киноафиша Фестиваль «Провинция»

Спектакль Фестиваль «Провинция»

18+
Продолжительность 300 минут
Возраст 18+

О спектакле

Фестиваль «Провинция» в клубе «Свобода»

В клубе «Свобода» состоится фестиваль «Провинция», посвящённый музыке, которая рождается в небольших городах России. Здесь, где репетиции проходят в подвалах, а аппаратура старше сами музыкантов, создаётся уникальное звучание, которое наполняет жизнь местных жителей.

Фестиваль соберёт группы, которые вырываются из глубинки и приносят мощь и энергию на российскую рок-сцену. В этом году в лайнапе участвуют:

  • Гудтаймс (Кострома)
  • Джедаи (Екатеринбург)
  • Без Б (Гатчина)
  • Не для всех (Екатеринбург)

Фестиваль «Провинция» — это не просто географическая метка. Это символ живой, настоящей и громкой музыки, которая зажигает сердца людей по всей стране.

Если вы цените энергичный рок и живое исполнение, этот фестиваль именно для вас!

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