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Фестиваль популярной культуры «Старкон»
Киноафиша Фестиваль популярной культуры «Старкон»

Фестиваль популярной культуры «Старкон»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Старкон» в Санкт-Петербурге

30 и 31 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов «Старкон», который состоится в DAA Expo. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей фантастики и технологий!

Что вас ждет на фестивале?

На «Старконе» каждый найдет себе занятие по вкусу. В программе:

  • Выставка современных технологий и фанатских стендов;
  • Колоссальная зона мини-гольфа;
  • Конкурс косплея, где участники смогут продемонстрировать свои невероятные костюмы;
  • Киберспортивные соревнования;
  • Арт-зона с творческими мастер-классами;
  • Ярмарка товаров от мастеров и художников;
  • Зажигательная ночная вечеринка!

Уникальные возможности для участников

На фестивале вы сможете:

  • Поиграть в эксклюзивные инди-игры;
  • Погрузиться в любимую вселенную с участниками различных тематических стендов;
  • Принять участие в интерактивах и фестивальном квесте;
  • Пострелять из лука или бластера;
  • Послушать увлекательные лекции от экспертов в области науки и искусства.

Не упустите шанс!

Фестиваль «Старкон» — это идеальное место для самовыражения и общения с единомышленниками. Приходите и станьте частью этого удивительного мира фантазий и технологий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
DAA Expo Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3
12:00 от 1900 ₽

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