Фестиваль «Старкон» в Санкт-Петербурге
30 и 31 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов «Старкон», который состоится в DAA Expo. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей фантастики и технологий!
Что вас ждет на фестивале?
На «Старконе» каждый найдет себе занятие по вкусу. В программе:
- Выставка современных технологий и фанатских стендов;
- Колоссальная зона мини-гольфа;
- Конкурс косплея, где участники смогут продемонстрировать свои невероятные костюмы;
- Киберспортивные соревнования;
- Арт-зона с творческими мастер-классами;
- Ярмарка товаров от мастеров и художников;
- Зажигательная ночная вечеринка!
Уникальные возможности для участников
На фестивале вы сможете:
- Поиграть в эксклюзивные инди-игры;
- Погрузиться в любимую вселенную с участниками различных тематических стендов;
- Принять участие в интерактивах и фестивальном квесте;
- Пострелять из лука или бластера;
- Послушать увлекательные лекции от экспертов в области науки и искусства.
Не упустите шанс!
Фестиваль «Старкон» — это идеальное место для самовыражения и общения с единомышленниками. Приходите и станьте частью этого удивительного мира фантазий и технологий!