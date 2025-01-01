Фестиваль «Старкон» в Санкт-Петербурге

30 и 31 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов «Старкон», который состоится в DAA Expo. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей фантастики и технологий!

Что вас ждет на фестивале?

На «Старконе» каждый найдет себе занятие по вкусу. В программе:

Выставка современных технологий и фанатских стендов;

Колоссальная зона мини-гольфа;

Конкурс косплея, где участники смогут продемонстрировать свои невероятные костюмы;

Киберспортивные соревнования;

Арт-зона с творческими мастер-классами;

Ярмарка товаров от мастеров и художников;

Зажигательная ночная вечеринка!

Уникальные возможности для участников

На фестивале вы сможете:

Поиграть в эксклюзивные инди-игры;

Погрузиться в любимую вселенную с участниками различных тематических стендов;

Принять участие в интерактивах и фестивальном квесте;

Пострелять из лука или бластера;

Послушать увлекательные лекции от экспертов в области науки и искусства.

Не упустите шанс!

Фестиваль «Старкон» — это идеальное место для самовыражения и общения с единомышленниками. Приходите и станьте частью этого удивительного мира фантазий и технологий!