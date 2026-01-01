Оповещения от Киноафиши
Фестиваль песен Черного Лукича
Фестиваль песен Черного Лукича

12+
Возраст 12+

О концерте

Фестиваль песен Чёрного Лукича в Воронеже

Фестиваль песен Чёрного Лукича вновь соберёт поклонников отечественной рок-музыки в Воронеже. Мероприятие состоится 22 марта в 18:00 в кафе Eventuki, расположенном по адресу Средне-Московская, 5.

Участники фестиваля

В программе выступления:

  • Умка
  • Юлия Тузова
  • Plotnik82 и Дэн Субботин бэнд
  • Группа Допуска
  • Недорезов
  • Тихая Авиация
  • Стас Юхно (Молотов коктейль) с гитаристом Чёрного Лукича, Дмитрием Шатохиным

Наследие Чёрного Лукича

Любителям отечественной рок-музыки не нужно представлять Чёрного Лукича. Его песни стали знаковыми для многих, и их знают тысячи поклонников. Они звучат на радио и в известных кинофильмах, а фестивали его памяти проводятся во множестве городов нашей страны. Песни Чёрного Лукича уже давно стали народными и продолжают жить своей самостоятельной жизнью.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться выступлениями талантливых артистов!

Купить билет на концерт Фестиваль песен Черного Лукича

Март
22 марта воскресенье
18:00
Eventuki Воронеж, Фридриха Энгельса, 52, Бизнес-пространство «Прогресс», –1 этаж
от 1000 ₽

