Фестиваль песен Черного Лукича

Фестиваль песен Чёрного Лукича в Воронеже

Фестиваль песен Чёрного Лукича вновь соберёт поклонников отечественной рок-музыки в Воронеже. Мероприятие состоится 22 марта в 18:00 в кафе Eventuki, расположенном по адресу Средне-Московская, 5.

Участники фестиваля

В программе выступления:

Умка

Юлия Тузова

Plotnik82 и Дэн Субботин бэнд

Группа Допуска

Недорезов

Тихая Авиация

Стас Юхно (Молотов коктейль) с гитаристом Чёрного Лукича, Дмитрием Шатохиным

Наследие Чёрного Лукича

Любителям отечественной рок-музыки не нужно представлять Чёрного Лукича. Его песни стали знаковыми для многих, и их знают тысячи поклонников. Они звучат на радио и в известных кинофильмах, а фестивали его памяти проводятся во множестве городов нашей страны. Песни Чёрного Лукича уже давно стали народными и продолжают жить своей самостоятельной жизнью.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться выступлениями талантливых артистов!