Фестиваль новой музыки. Вакуум Квартет / Vacuum Quartet
16+
О концерте

Вакуум Квартет: Новые Звуки Современной Музыки

Представляем вашему вниманию выступление Вакуум Квартета, который специализируется на исполнении и популяризации произведений новейшей квартетной музыки. В программе звучат произведения, которые станут настоящим открытием для любителей современного звука.

Программа концерта

  • Аарон Кассида — Струнный квартет № 2 (Российская премьера, 2010)
  • По Ханг Юэнь — Images from my Consciousness (Мировая премьера, 2026)
  • Рафаэль Мотомоти — Sonic Convulsion (Российская премьера, 2019)
  • Лукас Хёфельман-Кёпер — Струнный квартет № 1 (Мировая премьера, 2026)
  • Альберто Посадас — Liturgia Fractal: I. Ondulado tiempo sonoro (2003-2008)

Исполнители

Ансамбль представлен выдающимися музыкантами:

  • Глеб Хохлов — скрипка
  • Александр Маломожнов — скрипка
  • Эмиль Саларидзе — альт
  • Юлия Мигунова — виолончель

О коллективе

Вакуум Квартет был основан в 2016 году при Московской государственной консерватории. С 2020 года коллектив выступает под новым именем и активно участвует в фестивалях и концертах, популяризируя творчество композиторов второй половины XX — начала XXI века, таких как Георг Фридрих Хаас, Стив Райх и многие другие.

Фестиваль новой музыки

Важно отметить, что с 23 мая по 5 июня 2026 года состоится XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки, организованный Санкт-Петербургским центром современной академической музыки «reMusik.org». Это крупнейший форум современной музыки в России, охватывающий аналогов, нет, где представлены различные направления — от экспериментальной и электроакустической музыки до мультимедийных проектов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где вас ждут не только российские и мировые премьеры, но и уникальные форматы представления музыки!

Май
27 мая среда
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 800 ₽

