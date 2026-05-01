Фестиваль новой музыки. Серафима Верхолат
16+
О концерте

XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки

С 23 мая по 5 июня 2026 года Санкт-Петербург примет XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки. Это крупнейший форум современного музыкального искусства в России, который проводится Центром современной академической музыки «reMusik.org» под руководством композитора Мехди Хоссейни. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре города.

О фестивале

Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки — это уникальное событие в музыкальной культуре России, не имеющее аналогов. Он охватывает разнообразные направления современной академической музыки, включая:

  • экспериментальную
  • электроакустическую
  • электронную музыку
  • мультимедийные проекты
  • свободную импровизацию

Фестиваль не ограничивается традиционными академическими концертами и предлагает зрителям перформансы и экспериментальные выступления. В рамках фестиваля состоятся как мировые, так и российские премьеры произведений, созданных композиторами XXI века.

Запланированные произведения

В рамках фестиваля зрителей ожидают следующие композиции:

  • Ифань ШАО (*2003) - Evolvulus Nuttallianus (премьера, 2026)
  • Александр ХУБЕЕВ (1986) - Sax of one (российская премьера, 2012)
  • Танос ХРИЗАКИС (*1971) - Azure (российская премьера, 2018)
  • Вадим ГЕНИН (*1993) - Dear Beginner (2022)
  • Алексей КРАШЕНИННИКОВ (*1971) - Парадокс Близнецов (премьера, 2025) для саксофона и электроники

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире современной музыки!

28 мая четверг
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 800 ₽

