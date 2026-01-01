Фестиваль нейросенсорики «В гостях у Вильяма»
Фестиваль нейросенсорики «В гостях у Вильяма»

Фестиваль нейросенсорики «В гостях у Вильяма»

0+
Возраст 0+

О выставке

Сенсорный фестиваль для малышей в Театре «Кот Вильям»

Приглашаем вас на увлекательный сенсорный фестиваль для детей от 8 месяцев. Этот уникальный проект создан для самых юных исследователей и предлагает захватывающий мир на кончиках пальцев. Здесь вас ждёт множество ярких впечатлений!

Идеально для всей семьи

Фестиваль – это замечательная возможность провести время всей семьёй интересно и полезно для развития ребёнка. Участники смогут занимать себя увлекательными тактильными играми, сенсорным рисованием, а также работой с различными материалами, такими как песок, ткань и солёное тесто.

Уютная атмосфера

В большом зеркальном зале вас ожидают приятная музыка и мягкое световое оформление, создающие комфортную атмосферу для детей и родителей. Здесь можно не только трогать и играть, но и создавать свои произведения искусства - от картин до фигурок из солёного теста.

Часы работы фестиваля

Сенсорный фестиваль работает с 10:00 до 13:00. Детские билеты являются разовыми входными, а для родителей вход бесплатный.

Мы ждем вас в Театре «Кот Вильям»! Подарите своим малышам веселое времяпрепровождение и новые открытия!

Август
21 августа пятница
10:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
22 августа суббота
10:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
16:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
23 августа воскресенье
10:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж

