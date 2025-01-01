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Фестиваль «Музыки мира»
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Фестиваль «Музыки мира»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Музыки мира» - юбилейный сезон!

В 2025 году фестиваль «Музыки мира» отмечает свое 10-летие! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки, ведь в фокусе внимания организаторов и музыкантов — многослойность и трансформации жанров, эпох и традиций.

Музыка народов мира

Став гостем фестиваля, Вы сможете насладиться инструментальной музыкой и песнями народов России, Средиземноморья, Индии, Ближнего Востока и Финляндии. На сцену фестиваля выйдут:

  • Отцы и дети (г. Москва)
  • Анна Гофман (г. Москва)
  • Acid Hasid (г. Санкт-Петербург)
  • Zaindiveli (г. Москва)
  • Отава Ё (г. Санкт-Петербург)

Событийная программа

Помимо музыкальных выступлений, Вас ждет насыщенная событийная программа. Выберите удобный для Вас формат посещения фестиваля:

  • Единый входной билет (13:00 — 22:00): Неповторимый день в самом музыкальном дворце города. Участие в музыкальном действе и яркой событийной программе, включая тематические экскурсии, творческие мастерские и встречи с музыкантами. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета. Экскурсии и мастер-классы доступны по предварительной регистрации. Следите за новостями фестиваля!
  • Входной билет на гала-концерт (17:00 — 20:00): Пять часов непрерывной музыки под открытым небом в самом сердце Петербурга. Что может быть лучше?

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13:00 от 600 ₽

Фотографии

Фестиваль «Музыки мира» Фестиваль «Музыки мира»

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