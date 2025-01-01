Фестиваль «Музыки мира» - юбилейный сезон!

В 2025 году фестиваль «Музыки мира» отмечает свое 10-летие! Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки, ведь в фокусе внимания организаторов и музыкантов — многослойность и трансформации жанров, эпох и традиций.

Музыка народов мира

Став гостем фестиваля, Вы сможете насладиться инструментальной музыкой и песнями народов России, Средиземноморья, Индии, Ближнего Востока и Финляндии. На сцену фестиваля выйдут:

Отцы и дети (г. Москва)

Анна Гофман (г. Москва)

Acid Hasid (г. Санкт-Петербург)

Zaindiveli (г. Москва)

Отава Ё (г. Санкт-Петербург)

Событийная программа

Помимо музыкальных выступлений, Вас ждет насыщенная событийная программа. Выберите удобный для Вас формат посещения фестиваля:

Единый входной билет (13:00 — 22:00): Неповторимый день в самом музыкальном дворце города. Участие в музыкальном действе и яркой событийной программе, включая тематические экскурсии, творческие мастерские и встречи с музыкантами. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета. Экскурсии и мастер-классы доступны по предварительной регистрации. Следите за новостями фестиваля!

(13:00 — 22:00): Неповторимый день в самом музыкальном дворце города. Участие в музыкальном действе и яркой событийной программе, включая тематические экскурсии, творческие мастерские и встречи с музыкантами. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета. Экскурсии и мастер-классы доступны по предварительной регистрации. Следите за новостями фестиваля! Входной билет на гала-концерт (17:00 — 20:00): Пять часов непрерывной музыки под открытым небом в самом сердце Петербурга. Что может быть лучше?

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!