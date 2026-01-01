Оповещения от Киноафиши
Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.
Билеты от 1000₽
Киноафиша Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.

Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О выставке

Фестиваль мотоэкстрима Bike Drive X-Fest contest в Москве

В Мастер Панин Парке пройдет Московский Международный Фестиваль МОТО Экстрима, посвященный 80-летию Великой Победы. Фестиваль обещает стать самым насыщенным днем мотоэкстрима, собрав сильнейших райдеров и настоящих лидеров в мире мотоспорта.

Уникальные трюки и соревнования

В программе — мировые рекорды и уникальные трюки, такие как «Шар Смелости» с двумя горящими мотоциклистами, «Мото Ангел» на высоте 7 метров и «Огненное сальто». Звезды FMX, включая команду Ferz, продемонстрируют свои навыки, а акробатические полеты на мотоциклах и экстремальные конкурсы для посетителей добавят адреналина.

Акция «Бессмертный Мотополк»

На фестивале пройдет акция «Бессмертный Мотополк», посвященная мотоциклистам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Также зрители смогут покататься на ретро-мотоциклах и автомобилях тех времен.

Вход и конкурсы

Для девушек на мотоциклах вход бесплатный, для мотоциклистов — 500 рублей. В рамках фестиваля будет разыграно почетное звание Первой Мото-ЛЕДИ России и пройдет конкурс «Мото-Монстры» — самые необычные и красивые мотоциклы страны.

Дополнительные активности

Запуск зрителей начнется за 2 часа до мероприятия, а перед началом фестиваля будут проведены экстремальные конкурсы. На территории парка также будет организована выставка кастом-мотоциклов и парковка для мотоциклистов. Завершится фестиваль байк-пати!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и яркого события!

Купить билет на выставка Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.

Май
Сентябрь
16 мая суббота
17:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3
от 1000 ₽
12 сентября суббота
16:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке. Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке. Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке. Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке. Фестиваль МОТО Экстрима. МОТО-МОТО в Мастер Панин Парке.

