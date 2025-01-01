Спектакль Фестиваль «Московская обочина»

Фестиваль "Московская обочина" — 13 лет театрального искусства
Фестиваль профессиональных частных театров "Московская обочина" вновь открывает свои двери. В этом году он пройдет в Театральном особнякЪ и соберет 10 коллективов из разных городов России с 2 по 8 октября. Это уже 13-й фестиваль, который позволит зрителям узнать о лучших произведениях независимого театрального искусства.
Следите за новостями фестиваля в группе ВКонтакте: Здесь.
Афиша мероприятий
Погружайтесь в мир театра с насыщенной афишей. Вот что вас ожидает:
- 2 октября
- 17:00 - Спектакль «Rock-n-roll на закате» Театр-кабаре «АртРеприза» (г. Вологда)
- 20:00 - Спектакль «Модель распада» Независимый театр ТеМа (г. Москва)
- 3 октября
- 17:00 - Читка пьесы «Губернатор» Артисты театра «Театральный особнякЪ» (г. Москва)
- 20:00 - Спектакль «протебя» Театр-мастерская ПроТЕБЯ (г. Москва)
- 4 октября
- 19:00 - Спектакль «Телеграмма» Театр «Переход» имени Геннадия Кириллова (г. Рязань)
- 5 октября
- 19:00 - Спектакль «Лифтоненавистник» Независимый театральный проект (г. Ставрополь)
- 6 октября
- 18:00 - Спектакль «Записки сумасшедшего» ТЕАТР «ВЕК ЖИЗНИ» (г. Пермь)
- 20:00 - Спектакль «Две шутки в одном действии» Маловысокохудожественный театр | МВХТ (г. Москва)
- 7 октября
- 18:00 - Спектакль «Крупская. Надежда» Театр Историй (г. Москва)
- 20:00 - Спектакль «Скрипа» Клоунада Женского Рода (г. Санкт-Петербург)
- 8 октября
- 18:00 - Спектакль «Елабуга, отдай Марину!» Театр «Студия 25» (г. Москва)
- 20:00 - Закрытие фестиваля
Не упустите возможность насладиться разнообразием театрального искусства на фестивале "Московская обочина". Каждый спектакль — это уникальный опыт, который оставит яркие впечатления и эмоции.