Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»

18-й ежегодный музыкальный и спортивный фестиваль «Мир без наркотиков!» пройдет в Санкт-Петербурге 7 декабря в КСК «Арена». Этот масштабный культурный проект направлен на просвещение молодёжи и привлечение внимания к серьезной социальной проблеме — наркомании и алкоголизму.

Участники и программа

В фестивале ежегодно принимают участие известные рок-музыканты, художники, писатели, журналисты, спортсмены и общественные деятели, которые стремятся поддержать здоровье будущего поколения. Программа включает:

концерт с участием популярных исполнителей и коллективов

художественные выставки

мастер-классы

соревнования

развлекательные мероприятия

Одним из главных участников станет группа КняZz, которая исполнит любимые композиции и знаменитые хиты группы «Король и Шут».

Социальная значимость мероприятия

Особенность фестиваля заключается в демонстрации реальных историй людей, столкнувшихся с проблемой зависимости. Эти истории наглядно показывают последствия вредных привычек и вдохновляют молодежь выбирать правильный путь. Организаторы стремятся показать объективную картину последствий употребления наркотиков и алкоголя, способствуя формированию критического отношения к распространённым заблуждениям и стереотипам относительно наркотических веществ.

Мнения организаторов

Евгений Мочулов, генеральный продюсер фестиваля, отметил: Жизнь продолжается. И мы выбрали жизнь, сегодня и навсегда! Мы сделаем все для того, чтобы мир менялся к лучшему. И вместе с ним будем творить свет и заряжаться творческой силой! Если наш фестиваль спасает хоть одну «душу», значит все не напрасно!

Олег Гаркуша, ведущий фестиваля, добавил: Многие известные деятели погибли от наркотиков. Один из них не думал, когда впервые попробовал запрещенные вещества, что его жизнь закончится таким печальным образом. Но некоторые музыканты, которые выступали на этой сцене, сумели побороть зависимости. И теперь они здесь — настоящие и живые.

Вячеслав Никаноров, исполнительный директор фестиваля, подчеркнул: Это происходит очень со многими. Наркотики — это убийство. Они гладко стелют, но ни в коем случае не стоит их впускать в свою жизнь. Наша задача — сделать так, чтобы фраза «хочется жить» стала верным спутником и помощником в переходе через невзгоды широкой аудитории.

Обратите внимание: организатор вправе менять состав участников фестиваля.