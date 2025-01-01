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Киноафиша Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

Спектакль Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» приезжает в Красноярск

В 2025 году в девятый раз пройдет Фестиваль Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения». Основная программа состоится в Москве в июле, а осенью фестиваль отправится в гастроли по городам России.

Миссия и цель фестиваля

Миссия проекта заключается в поддержке развития русской литературы и предоставлении слушателям возможности познакомиться с актуальной отечественной прозой. Главная цель фестиваля — открыть доступ к широкой аудитории как начинающим, так и опытным авторам.

Участие детей и подростков

Фестиваль во второй раз откроет свои двери для детей и подростков. Специальный проект пройдет в рамках программы для всей семьи в Саду «Эрмитаж» и состоится в субботу, 12 июля, в 15:00.

Конкурс «БеспринцЫпные чтения. Дети»

Фестиваль Короткой Новой прозы — это уникальная платформа, на которой начинающие и опытные писатели могут представить свои авторские произведения. Основная концепция мероприятия заключается в том, что рассказы, присланные со всей России, читают как опытные артисты, так и сами авторы.

История фестиваля

За девять лет существования фестиваля писателю Александру Цыпкину и продюсеру Анастасии Приц удалось объединить более ста авторов, чтецов и актеров со всей России в одном проекте. Это делает «БеспринцЫпные чтения» важной частью культурной жизни страны и значимым событием для любителей литературы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 20 сентября
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
19:00 от 3500 ₽

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