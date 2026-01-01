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Фестиваль K-SHTORM (k-pop)
Киноафиша Фестиваль K-SHTORM (k-pop)

Фестиваль K-SHTORM (k-pop)

12+
Возраст 12+

О концерте

Фестиваль корейской поп-культуры K-SHTORM в Санкт-Петербурге

С 7 февраля 2026 года Санкт-Петербург встретит фестиваль K-SHTORM, который станет настоящим праздником для поклонников корейской поп-культуры. Это уникальное событие, прошедшее в нескольких городах мира, приносит с собой энергетику K-pop и развлечения, которые объединят фанатов со всего государства.

Гвоздь программы

На фестивале выступят топовые корейские артисты, среди которых специальный хедлайнер — имя которого пока остается в секрете. Также зрители смогут насладиться дебютными выступлениями новых звезд K-pop.

Особенности шоу

  • Эффекты: ветер, конфетти, салют.
  • Круглая сцена, расположенная в центре танцпола, обеспечит зрителям полный обзор.
  • Вокруг сцены будет первое кольцо фанатов, создавщих невероятную атмосферу.

Развлекательные программы

Фестиваль предложит множество увлекательных активностей, включая:

  • Баттлы кавер-групп с яркими хореографиями.
  • Шоу с элементами настоящих корейских тренингов.
  • Косплей-парад с призами для самых креативных участников.
  • Официальный мерч от популярных корейских брендов.
  • Бьюти-зона с мастер-классами по K-Beauty, где вы сможете узнать секреты ухода, популярные в Корее.

Фестиваль K-SHTORM — это не просто события, а настоящая буря эмоций и впечатлений, которые надолго останутся в вашей памяти. Не упустите шанс стать частью уникального шоу, где ритм K-pop станет настоящим ураганом, а вы — его сердцем!

Купить билет на концерт Фестиваль K-SHTORM (k-pop)

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В других городах
Февраль
Март
27 февраля суббота
18:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 5000 ₽
6 марта суббота
18:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽

Фотографии

Фестиваль K-SHTORM (k-pop)

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