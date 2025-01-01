Фестиваль K-SHTORM (k-pop)

Меню
12+
О концерте

Фестиваль корейской поп-культуры в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург готов встретить фестиваль корейской поп-культуры K-SHTORM, который пройдет 7 февраля 2026 года. Это мероприятие становится настоящим эпицентром энергии и эмоций, где K-pop превращается в ураган, а фанаты - в его главное сердце.

Особенности шоу

Фестиваль K-SHTORM предлагает своим посетителям уникальные возможности:

  • Голосование в реальном времени: зрители смогут выбирать финальный сет-лист через специальное приложение, что делает каждое выступление по-настоящему интерактивным.
  • Эффекты: ожидания зрителей порадуют яркие эффекты: ветер, конфетти и фейерверки, которые создадут праздничную атмосферу.
  • Круглая сцена: исполнители будут выступать на круглой сцене в центре танцпола, что поможет установить близкий контакт с фанатами и даст каждому возможность стать частью шоу.

Фестиваль станет настоящим праздником для поклонников K-pop и всех любителей ярких музыкальных событий. Присоединяйтесь к числу фанатов и испытайте магию корейской поп-культуры на K-SHTORM!

Февраль
7 февраля суббота
17:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽

