Инди концерты на теплоходе в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Инди на воде» представляет собой уникальную серию живых концертов, проводимых на двухпалубном теплоходе по Неве, с выходом в Финский залив. Каждый рейс включает выступления локальных инди-артистов Петербурга, которые порадуют как давних поклонников, так и тех, кто откроет для себя новые имена.

Маршрут и особенности

Теплоход отправляется от Университетской набережной, 13, и проходит по центральной акватории Невы. Вы сможете насладиться видами на Васильевский и Петроградский острова, а также Вантовый мост с панорамой Лахта Центра и Газпром Арены. Возвращение проходит мимо Петропавловской крепости и Дворцового моста.

Комфорт на борту

На борту теплохода «Христина» вас ждет открытая терраса на верхней палубе, где проходит концерт, и закрытая нижняя палуба с панорамными окнами и кафе-баром. Вы можете свободно перемещаться между палубами в течение всего рейса, который длится от 1,5 до 2 часов.

Регламент и ограничения

Фестиваль проходит по пятницам и субботам под закат, создавая уникальную атмосферу для слушателей. Важно отметить, что приносить свои напитки и еду на борт запрещено. Также возрастной ценз может варьироваться в зависимости от лайн-апа. Актуальный состав артистов можно найти на сайте организатора.