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Фестиваль «Инди на воде»
Киноафиша Фестиваль «Инди на воде»

Фестиваль «Инди на воде»

6+
Возраст 6+

О концерте

Инди концерты на теплоходе в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Инди на воде» представляет собой уникальную серию живых концертов, проводимых на двухпалубном теплоходе по Неве, с выходом в Финский залив. Каждый рейс включает выступления локальных инди-артистов Петербурга, которые порадуют как давних поклонников, так и тех, кто откроет для себя новые имена.

Маршрут и особенности

Теплоход отправляется от Университетской набережной, 13, и проходит по центральной акватории Невы. Вы сможете насладиться видами на Васильевский и Петроградский острова, а также Вантовый мост с панорамой Лахта Центра и Газпром Арены. Возвращение проходит мимо Петропавловской крепости и Дворцового моста.

Комфорт на борту

На борту теплохода «Христина» вас ждет открытая терраса на верхней палубе, где проходит концерт, и закрытая нижняя палуба с панорамными окнами и кафе-баром. Вы можете свободно перемещаться между палубами в течение всего рейса, который длится от 1,5 до 2 часов.

Регламент и ограничения

Фестиваль проходит по пятницам и субботам под закат, создавая уникальную атмосферу для слушателей. Важно отметить, что приносить свои напитки и еду на борт запрещено. Также возрастной ценз может варьироваться в зависимости от лайн-апа. Актуальный состав артистов можно найти на сайте организатора.

Купить билет на концерт Фестиваль «Инди на воде»

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В других городах
Август
13 августа четверг
20:00
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 2000 ₽
14 августа пятница
20:00
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
21 августа пятница
19:30
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 1790 ₽
29 августа суббота
19:30
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13

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