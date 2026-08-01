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Фестиваль Гарри Поттера. Добро пожаловать в Хогвартс
Билеты от 3000₽
Киноафиша Фестиваль Гарри Поттера. Добро пожаловать в Хогвартс

Фестиваль Гарри Поттера. Добро пожаловать в Хогвартс

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Возраст 0+
Билеты от 3000₽

О концерте

Фестиваль Гарри Поттера в Москве

Фестиваль Гарри Поттера снова открывает свои двери! В этом учебном году вас ожидают новые фотозоны, квиз, а также мастер-класс по зельеварению. Но главным событием станет возможность вновь увидеть всю сагу на большом экране в компании единомышленников.

Поклонники Гарри Поттера, соберите маглов и приходите в Хогвартс за волшебными впечатлениями! Первая встреча всех почитателей вселенной Дж. К. Роулинг состоится в воскресенье, 30 августа.

Не упустите шанс стать частью этой магической традиции. Надевайте мантии, запускайте свои «Бузинные палочки» и покупайте билеты прямо сейчас!

Купить билет на концерт Фестиваль Гарри Поттера. Добро пожаловать в Хогвартс

Помощь с билетами
Август
30 августа воскресенье
14:00
Пространство Unique Pleasure Москва, Ярцевская, 19, МФК «Кунцево-плаза»
от 3000 ₽

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