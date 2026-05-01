Фестиваль «ФАРВАТЕР 2» в клубе Twenty One

Клуб Twenty One приглашает всех любителей рэпа на фестиваль «ФАРВАТЕР 2». Здесь вас ждут захватывающие выступления известных исполнителей и незабываемая атмосфера!

В программе фестиваля

СТРИЖ С3Ж

Не Ради Денег PDPL

Dj TINOKI

Южак

Ирочка Psp

Багир

16 STROK CREW

КАРТИНА РЭПИНА

Samura Brat

Talesman

SERPOV

Ведущий вечера

Вечер будет вести Никита NeM, который обеспечит отличное настроение и драйв.

Обратите внимание

Фестиваль подходит для всех, кто ценит энергичную атмосферу и качественный рэп. Не упустите возможность насладиться выступлениями ваших любимых артистов!

Информация о мероприятии

Фестиваль «ФАРВАТЕР 2» пройдет 30 мая. Сбор гостей начнется в 19:00. Адрес клуба: улица Новый Арбат, 21с1, Москва. Станция метро: Смоленская.

Купите билет, не выходя из дома, и готовьтесь к большому вечеру отборного рэпа!