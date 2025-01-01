Меню
Фестиваль «Это Юг!»
Киноафиша Фестиваль «Это Юг!»

Фестиваль «Это Юг!»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фестиваль «Это Юг!» — музыка и танцы под открытым небом

Готовься к невероятным ощущениям на южнороссийском музыкальном фестивале «Это Юг!»! Этот уникальный фестиваль обещает зарядить тебя энергией и настроением на весь летний сезон. Приходи насладиться великолепной программой, необычными фокусами и виртуозным брейкдансом.

Когда и где?

Фестиваль пройдет на летней площадке в Ростове-на-Дону. О дате и времени проведения следите на официальном сайте мероприятия.

Участники

В этот раз на фестивале выступят талантливые артисты:

  • SHARON
  • TREMETRA
  • DK
  • GRILLYAZH

На танцполе главные события обещают создать Свидетели Ростовского Слэма, Born in Slam и Дети Арены — Кроп Arena.

Чем увлечет фестиваль?

Фестиваль «Это Юг!» — это не просто музыка. Это целый мир, наполненный креативностью и яркими эмоциями. Ожидай запоминающиеся выступления, интересные мастер-классы и возможность познакомиться с новыми талантами.

Не упусти шанс стать частью этого незабываемого события! Ждем тебя на фестивале «Это Юг!»!

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
18:00 от 2500 ₽

