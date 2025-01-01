Фестиваль «Это Юг!» — музыка и танцы под открытым небом

Готовься к невероятным ощущениям на южнороссийском музыкальном фестивале «Это Юг!»! Этот уникальный фестиваль обещает зарядить тебя энергией и настроением на весь летний сезон. Приходи насладиться великолепной программой, необычными фокусами и виртуозным брейкдансом.

Когда и где?

Фестиваль пройдет на летней площадке в Ростове-на-Дону. О дате и времени проведения следите на официальном сайте мероприятия.

Участники

В этот раз на фестивале выступят талантливые артисты:

SHARON

TREMETRA

DK

GRILLYAZH

На танцполе главные события обещают создать Свидетели Ростовского Слэма, Born in Slam и Дети Арены — Кроп Arena.

Чем увлечет фестиваль?

Фестиваль «Это Юг!» — это не просто музыка. Это целый мир, наполненный креативностью и яркими эмоциями. Ожидай запоминающиеся выступления, интересные мастер-классы и возможность познакомиться с новыми талантами.

Не упусти шанс стать частью этого незабываемого события! Ждем тебя на фестивале «Это Юг!»!