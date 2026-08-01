Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

Фестиваль электрофолка в Москве: Музыка и театр в одном формате

Приглашаем вас на однодневный московский фестиваль электрофолка, который порадует зрителей огромным жанровым разнообразием. Эмбиент, фолк-поп, фолк-рэп — здесь собраны новые имена и звёзды на одной сцене.

Живой театр на фестивале

Особенностью этого года станет добавление живого иммерсивного театра к музыкальной программе. Гости смогут не только наслаждаться выступлениями, но и поучаствовать в спектакле. Это отличный способ погрузиться в атмосферу фестиваля и стать частью происходящего.

Творческие активности

На традиционном мини-ярмарке фестиваля вас ждет не только широкий ассортимент уютных изделий, но и мастер-класс по созданию орнамента на ткани. Это уникальная возможность проявить свои способности и создать что-то индивидуальное.

Творческий эксперимент и свобода

Каждая «Сумятица» на фестивале — это не просто мероприятие, а творческий эксперимент и пространство свободы. Здесь всегда много танцев, песен и дружных хороводов, которые создают неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального праздника!