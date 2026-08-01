Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

Приглашаем вас на однодневный московский фестиваль электрофолка, который порадует зрителей огромным жанровым разнообразием. Эмбиент, фолк-поп, фолк-рэп — здесь собраны новые имена и звёзды на одной сцене.
Особенностью этого года станет добавление живого иммерсивного театра к музыкальной программе. Гости смогут не только наслаждаться выступлениями, но и поучаствовать в спектакле. Это отличный способ погрузиться в атмосферу фестиваля и стать частью происходящего.
На традиционном мини-ярмарке фестиваля вас ждет не только широкий ассортимент уютных изделий, но и мастер-класс по созданию орнамента на ткани. Это уникальная возможность проявить свои способности и создать что-то индивидуальное.
Каждая «Сумятица» на фестивале — это не просто мероприятие, а творческий эксперимент и пространство свободы. Здесь всегда много танцев, песен и дружных хороводов, которые создают неповторимую атмосферу.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального праздника!