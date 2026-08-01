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Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»
Билеты от 2300₽
Киноафиша Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте

Фестиваль электрофолка в Москве: Музыка и театр в одном формате

Приглашаем вас на однодневный московский фестиваль электрофолка, который порадует зрителей огромным жанровым разнообразием. Эмбиент, фолк-поп, фолк-рэп — здесь собраны новые имена и звёзды на одной сцене.

Живой театр на фестивале

Особенностью этого года станет добавление живого иммерсивного театра к музыкальной программе. Гости смогут не только наслаждаться выступлениями, но и поучаствовать в спектакле. Это отличный способ погрузиться в атмосферу фестиваля и стать частью происходящего.

Творческие активности

На традиционном мини-ярмарке фестиваля вас ждет не только широкий ассортимент уютных изделий, но и мастер-класс по созданию орнамента на ткани. Это уникальная возможность проявить свои способности и создать что-то индивидуальное.

Творческий эксперимент и свобода

Каждая «Сумятица» на фестивале — это не просто мероприятие, а творческий эксперимент и пространство свободы. Здесь всегда много танцев, песен и дружных хороводов, которые создают неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального праздника!

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Август
29 августа суббота
16:00
Тон 71 Москва, Бакунинская, 71
от 2300 ₽

Фотографии

Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица» Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

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