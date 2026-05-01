Фестиваль джазовых вокалистов — XIII сезон

Звуки джаза: голоса в центре внимания

Фестиваль Jazz Day продолжает свои традиции, даря зрителям возможность насладиться мастерами джазовых ремесел. Каждый год это мероприятие посвящено определённому музыкальному инструменту, и в этом году мы встречаем замечательный мир вокала.

После успешного фестиваля, посвящённого саксофону, мы приглашаем вас на выступление лучших джазовых вокалистов Екатеринбурга. Их исполнение позволит вам по-новому взглянуть на возможности голоса как инструмента, который может передать самые глубокие эмоции и настроения.

Обратите внимание: при покупке билетов на сайте доступно по два места за столиком. Остальные места за своим столом вы сможете докупить по факту. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!