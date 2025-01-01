Меню
Фестиваль «Дикая Мята-2026»
Билеты от 1300₽
Фестиваль «Дикая Мята» — музыкальное событие 2026 года

С 19 по 21 июня 2026 года в Тульской области, в живописном поселке Бунырево, пройдет крупнейший независимый музыкальный опен-эйр — фестиваль «Дикая Мята». На семи сценах вас ждут более 120 концертов и DJ-сетов, охватывающих разнообразные жанры: рок, инди, фолк, альтернатива, фанк, джаз и электроника.

Комфорт и удобство для зрителей

«Дикая Мята» заслуженно считается самым комфортным опен-эйром страны. Среди удобств — организованная парковка, бесплатная питьевая вода и душевые с горячей водой. Для вашего комфорта доступны дорожки с тротуарной плиткой, освещенные палаточные кемпинги, а также индивидуальные места под палатки. Для родителей предусмотрены комната матери и ребенка, а также бассейн и видовой ресторан.

Отличный фудкорт

Фудкорт фестиваля предлагает кухни мира на любой вкус и кошелек, включая вегетарианскую зону и атмосферную перголу с блюдами от шеф-поваров. Каждый найдет что-то по душе!

Развлечения для всех

Фестиваль предлагает разнообразные активности:

  • Green Age: йога-практики, экстатик дэнс, арт-медитации и лекции о здоровом образе жизни.
  • Бьюти-зона: мастера брейдинга и макияжа, барбершоп — создайте свой яркий фестивальный образ!
  • Территория детства: детская сцена «Ариэль», карусели, аттракционы, бесплатные мастер-классы и детский сад с опытными аниматорами.
  • Фестиваль хэндмейда: ярмарка лучших мастеров авторской одежды, аксессуаров и украшений со всей страны.
  • Спортивная площадка: воркаут-зона и турниры по пляжному волейболу.
  • Лаундж-зоны: для отдыха и бесконечного множества призовых активностей от партнеров фестиваля.

Лайнап артистов фестиваля «Дикая Мята»

В этом году на фестивале выступят:

  • TMNV
  • TRITIA
  • хмыров
  • Рубеж Веков
  • obraza net
  • Людмила Огурченко
  • Токсичный ансамбль лягухо
  • Молодость внутри
  • Лолита Косс
  • синдром главного героя
  • Досвидошь
  • ночь на кухне

Фестиваль «Дикая Мята» — это лето, музыка и любовь! Это событие, которое обещает быть поистине легендарным!

Купить билет на концерт Фестиваль «Дикая Мята-2026»

