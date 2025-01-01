Фестиваль «Дикая Мята-2026»

С 19 по 21 июня 2026 года в Тульской области, в живописном поселке Бунырево, пройдет крупнейший независимый музыкальный опен-эйр — фестиваль «Дикая Мята». На семи сценах вас ждут более 120 концертов и DJ-сетов, охватывающих разнообразные жанры: рок, инди, фолк, альтернатива, фанк, джаз и электроника.
«Дикая Мята» заслуженно считается самым комфортным опен-эйром страны. Среди удобств — организованная парковка, бесплатная питьевая вода и душевые с горячей водой. Для вашего комфорта доступны дорожки с тротуарной плиткой, освещенные палаточные кемпинги, а также индивидуальные места под палатки. Для родителей предусмотрены комната матери и ребенка, а также бассейн и видовой ресторан.
Фудкорт фестиваля предлагает кухни мира на любой вкус и кошелек, включая вегетарианскую зону и атмосферную перголу с блюдами от шеф-поваров. Каждый найдет что-то по душе!
Фестиваль предлагает разнообразные активности:
В этом году на фестивале выступят:
Фестиваль «Дикая Мята» — это лето, музыка и любовь! Это событие, которое обещает быть поистине легендарным!