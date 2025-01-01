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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Вивальди. Времена года
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Вивальди. Времена года

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Вивальди. Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыкального барокко: «Четыре времени года» Вивальди в Петрикирхе

Причудливая эпоха музыкального барокко, продолжавшаяся более полутора веков, подарила миру множество выдающихся композиторов. Среди них есть как известные имена, так и те музыканты, чьи таланты остаются в тени гениев своего времени.

Сегодня вы сможете насладиться шедевром, который стал символом популярной классики. Легендарные «Четыре времени года», написанные Антонио Вивальди в 20-х годах XVIII века, уже не одно столетие радуют слушателей и исполнителей по всему миру. Это произведение не просто музыка — это истинный праздник для души.

Отголоски барокко в современности

Знакомые образы и вдохновенное исполнение произведения создадут уникальную атмосферу. Сегодня, в пространстве старинного собора, вы сможете погрузиться в мир музыки, наполненный яркими эмоциями и чувственными мелодиями.

Приглашаем вас на незабываемый вечер!

Пусть любимая музыка и живое исполнение подарят вам отличное настроение и позволят ощутить всю глубину музыкального барокко. Не упустите возможность стать частью этого замечательного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

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