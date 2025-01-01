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Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Виртуозы органа и скрипки
Киноафиша Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Виртуозы органа и скрипки

Фестиваль «Белые ночи Фонда Бельканто». Виртуозы органа и скрипки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Секреты классической музыки: концерт в старинном соборе

Как классическая музыка становится популярной? В чём её привлекательность для музыкантов и зрителей? Почему с течением времени желание исполнять и слушать шедевры классической музыки не уменьшается, а лишь возрастает? Ответы на эти вопросы вы сможете найти на уникальном концерте, который пройдет в старинном соборе с удивительной атмосферой.

Гений композиторов

Все произведения, представленные на концерте, объединяет одно обстоятельство — гений композиторов, создавших их. Каждое сочинение, вне зависимости от эпохи или жанра, пронизано творческой энергией, которая продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей.

Вечная актуальность классики

Главный секрет непреходящей востребованности классической музыки заключается в её способности передавать глубокие эмоции и переживания. Веками она остаётся актуальной, затрагивая сердца людей, независимо от времени и места.

Не упустите возможность

Не упустите возможность насладиться великолепием классической музыки в уникальной обстановке. Приходите на концерт и откройте для себя новые грани знакомых произведений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1000 ₽

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